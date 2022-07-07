החיים שלנו נהפכו לדיגיטליים|כלכלה, תחבורה, בריאות ובידור נשענים על תוכנה, על אלגוריתמים ועל נתונים | מקצוע מדעי המחשב נתפס היום כחיוני למי שרוצה להיות בחזית הפיתוח הטכנולוגי | באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, רואים את המגמה הזאת כשליחות
במסגרת תביעה על פרסום הרע בעיתון, בית המשפט העליון אישר בשבוע שעבר כי ניתן להפריד בין הכותרת לבין גוף הכתבה. המקרה שהובא לפתחו של השופט צבי זילברטל עסק בחיובו של השבועון "כל אל-ערב" לפצות על פרסום כותרת מסולפת בכתבה שפרסם לפני כארבע שנים (משפט)
שופטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע קיבלה באחרונה את תביעתו של בעל הוצאה לאור נגד מכללת "אתגר תקשורת". השופטת השתכנעה כי המכללה העתיקה ארבע חוברות, בלי קרדיט להוצאה ולכותב התכנים, ואף חייבה את אישית את בעל המכללה (משפט)
מכתבו החריף של הגר"ש כהן נגד לימודי בנות באקדמיה ובמכללות החרדיות, הציף את הבעיות החמורות שישנן באקדמיה • עדות אישית ומטלטלת של סטודנטית חרדית חושפת את שמתרחש בין כותלי האקדמיה: דברי כפירה, זלזול ולעג בתורה ובמשה רבינו ובנות שנהרסות בלי ידיעת ההורים • האזינו (חרדים)
נשיא מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, הגאון רבי שלום כהן, יוצא במכתב חריף - ראשון מאז מונה לתפקיד, נגד לימודי בנות באקדמיה ובמכללות החרדיות • "לא יעלה על דעתן של תלמידות ללכת ללמוד לימודים אקדמאיים בכל מסגרת שהיא, כי אין זו דרכה של תורה", כותב הגר"ש כהן (חרדים, בארץ)
משרד החינוך החל בהליך הצלבות נתונים בין דיווחי אגף הישיבות לנתוני המכללות החרדיות ● התוצאה: מכתבי התראה לכוללים, עם דרישות להעברת נתונים עבור תלמידים ספציפיים שמדווחים במקביל כתלמידים במכללות החרדיות ● הסנקציות: ביטול מלגות לאברכים-משתלמים (חרדים)
אחרי תקופת שקט יחסי מצדו של ח"כ הרב חיים אמסלם, מגיעה הבוקר הסערה הבאה מבית מדרשו. אמסלם היה אחד הנואמים בטקס פתיחת קמפוס אקדמי-חרדי חדש בירושלים, המתחרה בקמפוס "ירושלים" - המכללה החרדית הראשונה בישראל : "הדרך הספרדית היא ללמוד ולעבוד"