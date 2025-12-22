כיכר השבת
הבחור נתפס "על חם" - עובדי התברואה נחלצו לסיום הסיפור המפתיע • מעייריב

ויחזור להפגנתו: עימותים בין נהגים בכבישים לבין צעירי הרצ"פניקים שחסמו את כביש 4 | סיפור חריג בישיבה ליטאית: הנהלת הישיבה השליכה את המחשב היקר לפח - עובדי תברואה "חילצו" אותו | סוער בערלוי: האדמו"ר יוצא במתקפה חסרת תקדים על ה"בקיטשעס המודרנים" | אז מה ההבדל בין הפלג הירושלמי לפלג הרצ"פניקים? - סיקור נרחב ומרתק (מעייריב)

הדלקה עושה מצווה

הרצ"פניקים "התאפקו" מיציאה להפגנות במהלך החנוכה בשל החשש מהפסד הדלקת הנרות בזמנם - חשש שנעלם לחלוטין כשמדובר בזמנם של נוסעים תמימים. כך או כך - במהלך הפגנה סוערת במיוחד, הצליחו המפגינים לשבש את התנועה בכל רחבי גוש דן, כשהנוסעים שלא פחדו להתעמת עם הצעירים - הסתבכו בתגרות מיותרות במספר מוקדים בכביש 4. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הפח נשמר - והישיבה נמלטה

סיפור חריג וביזארי מגיע אלינו מאחת הישיבות הליטאיות המפורסמות והמוכרות יותר: תלמיד הישיבה נתפס עם מחשב בעל חיבור ישיר לרשת האינטרנט. אלא שכאן הסיפור מתחיל להסתבך... הישיבה בחרה בתגובה קיצונית - ונאלצה בסופו של דבר לערב את העירייה המקומית... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בעקיטשע???

האדמו"ר מערלוי התייחס למודרניציה שעוברת על הבעקטישעס במגזר החסידי, והפתיע את חסידיו במתקפה חסרת תקדים נגד התופעה: "זה פשוט מגעיל, זה מקרר את כל הווארמקייט". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

או הרצ"פניקים?

מרבית הציבור הישראלי, ובכללם גם החרדים, מתקשים לעמוד על דקויות הבדלי ההשקפה שנוצרו בתוך הפלג הירושלמי, מה שהוביל בסופו של דבר לפתיחת פלג הרצ"פניקים. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור נרחב ומרתק על ההבדלים הטאקטיים. את ההשקפה נשאיר לקווי ה. צפיה מהנה.

