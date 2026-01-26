בעמק בית שאן: כך התגבשו הבחורים הצרפתים בשבת שנערכה עבורם

בשבת האחרונה נהרו עשרות בחורי ישיבות צרפתיים ליישוב שדי תרומות שבעמק בית שאן, לשבת גיבוש מיוחדת.

מעל מאה בני ישיבות מקהילת יוצאי צרפת מכל רחבי הארץ התכנסו לשבת שנערכה ביוזמת ארגון "תורת יעקב".

השבת נערכה בראשות יו"ר הארגון, הרב מאיר גטה, ובהשתתפותם של הרבנים הגאונים: הגאון רבי ראובן כהן, והגאון רבי ראובן הרדי, רבי דניאל שמלה והרב גבריאל שושנה. הרבנים שהו במחיצת הבחורים לאורך השבת כולה, והעניקו מענה אישי והכוונה פרטנית לבחורים

השבת החלה מליל שישי, עם תוכנית עשירה שנועדה לגבש את הבחורים לקראת השבת המשותפת.

אחד מרגעי השיא נרשם בערב שבת, אז נערך רב-שיח מיוחד עם הרבנים. במהלך המפגש דנו המשתתפים בנושאים המעסיקים את עולמו של בן הישיבה בדורנו, בדגש על השתלבותם של בחורים יוצאי צרפת במארג הישיבתי בארץ.

מעטפת לימודית ואישית במהלך השבת נחשפו המשתתפים למגוון תוכניות הלימוד והליווי של הארגון. בין היתר הוצגה תוכנית "הדרן עלך" לעידוד לימוד המסכת מכריכה לכריכה, ומסגרות הלימוד הייעודיות לשעות שישי ושבת – זמנים המצריכים חיזוק מיוחד. בנוסף, הוצג לבחורים העומדים לפני שלב השידוכים מערך הכוונה וסיוע המעניק מענה אישי ומקצועי.

דגש מיוחד ניתן ליוזמת "אוזן קשבת" – מסגרת ליווי פרטנית הפועלת במוסדות הארגון בשכונת בית וגן בירושלים. התוכנית כוללת פגישות אישיות עם אברכים מנוסים, המעניקים ליווי רגשי, תורני ומעשי בקשיים לימודיים וחברתיים, הכל מתוך רגישות ודיסקרטיות מלאה.

הבחורים מספרים ל'כיכר השבת': "לאורך השבת כולה שררה אווירה מרוממת, וסעודות השבת נערכו בצוותא מתוך דיבוק חברים. השבת נחתמה בתחושת אחדות אדירה, כאשר שבנו להיכלי התורה חדורים בכוחות להמשך עלייה ברוחניות".