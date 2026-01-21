כיכר השבת
תלונה במשטרה

"מעשה פוגעני במרחב הציבורי": הוגשה תלונה נגד אישה שהביכה חרדים

ארגון 'יהודית' הגיש תלונה במשטרה נגד אישה שהורידה חולצה מול מפגינים בכביש 4 • מקרה דומה תועד גם באלעד בתוך יממה | "הטרדה ומעשה פוגעני במרחב הציבורי" (חרדים)

ההפגנה בסמוך לבני ברק כעת (צילום: דוברות המשטרה)

ארגון 'יהודית' הגיש הבוקר (רביעי) תלונה ב נגד אישה שהורידה חולצה מול מפגינים חרדים בכביש 4 סמוך לבני ברק. לטענת הארגון, מדובר ב"הטרדה ובמעשה פוגעני במרחב הציבורי" שנועד לפגוע ברגשות הציבור החרדי.

האירוע התרחש במהלך הפגנת הפלג הירושלמי שחסמה את כביש 4 בסמוך לבני ברק. על פי התיעודים שהופצו, האישה ביצעה את המעשה בניסיון לגרום למפגינים לפנות את הכביש, בדומה לאירוע שתועד באלעד.

מדובר במקרה השני מסוג זה שמתרחש בתוך פחות מיממה. במהלך הפגנה של הרצ"פניקים בעיר אלעד, תועדה נהגת עושה מעשה דומה מול מפגינים בניסיון לגרום להם לפנות את הכביש. התיעודים מהאירועים עוררו סערה בציבור החרדי.

יצוין כי ההפגנות בכבישים ממשיכות להסעיר את הציבור החרדי, כאשר הגר"ד לנדו התייחס לנושא ואמר דברים נחרצים: "יש גם מפריעים שעושים הפגנות ועוד שטויות, לא להשתתף בהפגנות". גם הגרב"צ מוצפי התייחס לגזירות נגד לומדי התורה וציין כי "מטרתם של השלטונות לשבור את רוחינו".

ההפגנה בסמוך לבני ברק כעת (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ההפגנה בכביש 4 הובילה לחסימת תנועה נרחבת, כאשר המשטרה הגדירה את האירוע כהפגנה בלתי חוקית ועצרה שלושה צעירים. כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים, וכוחות המשטרה הכוונו את התנועה לדרכים חלופיות.

במהלך ההפגנה נפגע נער בן 15 מרכב וחבל בגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע ראשוני במקום. לפני כן, קבוצת מוחים חסמה לזמן קצר את כביש 4 באזור אשדוד, אך הכביש נפתח לתנועה תוך זמן קצר לאחר פעילות השוטרים.

עוד יעודכן בהמשך על תגובת המשטרה לתלונה ועל התפתחויות נוספות בנושא.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לי לקח 3 שעות להגיע מתל אביב לבית חולים שיבא בהפגנה על כביש 4. אם היו רחמים - זה לא היה קורה. אי אפשר לשפוט אותה.
עמוס
2
אני נגד גיוס ונגד המעשה הבזוי שלה. אבל מה שאתם עושים בכבישים זה בטוח נכלל בקטגוריה "הטרדה ומעשה פוגעני במרחב הציבורי"
אדיר
1
חילול השם! ה"צדיקים" דחפו אישה בידיים כשניסתה לחצות את הכביש רגלי!.... באיזה סעיף בשו"ע מצאו היתר לזה!! לו היו המפגינים אומרים פרקי תהילים בצדי הדרך, אך בלי לגזול זמן יקר מהציבור, כולל ביטול תורה [לא מדובר על תורה שלהם!] וגרימת אנשים לפספס תפילת מנחה ועוד.. היה יכול להיות גם קידוש השם! חבל שבחרו ב
מוישה
אמת לאמיתה!!
שרה

