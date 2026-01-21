ארגון 'יהודית' הגיש הבוקר (רביעי) תלונה במשטרה נגד אישה שהורידה חולצה מול מפגינים חרדים בכביש 4 סמוך לבני ברק. לטענת הארגון, מדובר ב"הטרדה ובמעשה פוגעני במרחב הציבורי" שנועד לפגוע ברגשות הציבור החרדי.

האירוע התרחש במהלך הפגנת הפלג הירושלמי שחסמה את כביש 4 בסמוך לבני ברק. על פי התיעודים שהופצו, האישה ביצעה את המעשה בניסיון לגרום למפגינים לפנות את הכביש, בדומה לאירוע שתועד באלעד.

מדובר במקרה השני מסוג זה שמתרחש בתוך פחות מיממה. במהלך הפגנה של הרצ"פניקים בעיר אלעד, תועדה נהגת עושה מעשה דומה מול מפגינים בניסיון לגרום להם לפנות את הכביש. התיעודים מהאירועים עוררו סערה בציבור החרדי.

יצוין כי ההפגנות בכבישים ממשיכות להסעיר את הציבור החרדי, כאשר הגר"ד לנדו התייחס לנושא ואמר דברים נחרצים: "יש גם מפריעים שעושים הפגנות ועוד שטויות, לא להשתתף בהפגנות". גם הגרב"צ מוצפי התייחס לגזירות נגד לומדי התורה וציין כי "מטרתם של השלטונות לשבור את רוחינו".