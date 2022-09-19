סיפור קורע לב על ילדה קטנה שהייתה אמורה ללכת כמו יתר חברותיה לבית הספר, אך ככל הנראה היא נפלה בין הכסאות, כשפנו לראש עיריית בני ברק לעזרה, הוא הגיב באטימות: "שתלך לחורב" | וגם: מדוע הילדה פרצה בבכי (חרדים)
הילד מפסיק לשחק בגן הילדים ומתחיל את מסגרת הלימודים שמכניסה אותו לחיי הבוגרים. השינויים אותם הוא עובר הם רבים ומגוונים. כיכר השבת בשיתוף מאוחדת במדריך להורים שמעכשיו הם כבר מגדלים תלמיד חכם קטן (חינוך ילדים)
פוסט מצמרר שהעלה נתן מאיר בעלה של דפנה מאיר הי"ד, שנרצחה בפתח ביתה בידי בני עוולה, לעיני ילדיה לפני כשמונה חודשים. מתאר במילים מהולות בכאב ושמחה את היום הראשון של בנו עולה לכיתה א', ללא אמא * 'קוראים לזה אהבה'- לקרא ולבכות