אחות החטוף התחילה כיתה א' בלעדיו: "מתגעגעת מאוד לאח שלי"

אוריה מור, אחותו של החטוף איתן מור, פתחה הבוקר (שני) את שנת הלימודים בבית הספר בקרית ארבע והצטרפה לשורות תלמידי כיתה א'.

אוריה, אחותו הקטנה של איתן, התרגשה מאוד מהמעמד ושיתפה: "אני שמחה מאוד להתחיל את בית הספר". היא הוסיפה: "אני מתגעגעת מאוד לאח שלי איתן ומתפללת בכל יום שהוא יחזור הביתה בריא ושלם".

צביקה ואפרת מור, הוריה של אוריה וחברי פורום תקווה, ליוו אותה עם דגל ישראל ואמרו: "אוריה המתוקה שלנו מתחילה שלב חדש ועולה לכיתה א'. באנו יחד איתה, לבושים בכחול-לבן ועם דגל ישראל, כדי לומר לעם ישראל שלמרות הקושי האישי שלנו – אנו מחזקים את כוחות הביטחון, המשפחות השכולות, חיילי צה"ל והפצועים הגיבורים שלנו.

"איתן האהוב שלנו – אנחנו מחכים לך בבית".