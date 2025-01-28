חברת קוקה קולה העולמית הודיעה היום (שלישי) על הורדה מהמדפים בחלק ממדינות אירופה של קוקה קולה, ספרייט, פאנטה, פיוז טי ומשקאות קלים נוספים | זאת בשל חשש לרמות גבוהות של כלורט - תוצר לוואי כימי של כלור המשמש בדרך כלל לחיטוי מי שתייה, שעלול לגרום למחסור ביוד ולנזק בריאותי (בעולם)
בשעות האחרונות התקשרו מאות תושבים מודאגים מרחבי גוש דן אל המוקדים העירוניים ודיווחו על ריח כימי חריף הנשיא באוויר. המשרד להגנת הסביבה מסר: "קיימים בשלב זה ריכוזים אפסיים של חומרים מסוכנים ואין סכנה לתושבים". עוד נמסר: "אנו ממשיכים לקיים מדידות נוספות כדי לבדוק את מקור הריח" (בארץ)