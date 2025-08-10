כיכר השבת
"תחושה של חנק" | 600 עולי רגל שיעים אושפזו בעקבות חשיפה לכלור 

יותר מ-600 בני אדם נפגעו כתוצאה מחשיפה לגז כלור, בעקבות דליפה של גז חיטוי מתחנת מים מקומית | האירוע התרחש במהלך עלייה לרגל של מאמינים שיעים לערים הקדושות לאסלאם השיעי נג'ף וקרבלא (חדשות, מדיני) 

עלייה לרגל בקרבלא (צילום: שאטרסטוק)

יותר מ-600 עולי רגל בעיראק אושפזו למשך זמן קצר בעקבות חשיפה לגז כלור שדלף מתחנת טיהור מים, כך הודיעו הרשויות היום (ראשון).

האירוע התרחש במהלך הלילה בדרך המקשרת בין הערים הקדושות לאיסלאם השיעי נג'ף וקרבלא, הממוקמות במרכז ובדרום המדינה.

בקרב שיעים ברחבי העולם, צפויים השנה מיליוני עולי רגל להגיע לקרבלא, שם נמצאים הקברים של האימאם חוסיין ואחיו עבאס, לציון טקס הארבעין – תקופת האבל בת 40 הימים לזכר מותו של חוסיין, נכדו של מוחמד.

משרד הבריאות העיראקי מסר כי "נרשמו 621 מקרים של חנק בעקבות דליפת גז כלור בקרב עולי הרגל בקרבלא". כל המטופלים קיבלו טיפול רפואי ושוחררו לביתם במצב טוב.

כוחות הביטחון האחראים על הגנת העולים הסבירו כי הדליפה נגרמה כתוצאה מפרץ גז כלור בתחנת מים בדרך בין קרבלא לנג'ף.

בעקבות העשורים של סכסוכים ושחיתות, התשתיות בעיראק במצב לקוי והקפדה על תקני בטיחות לעיתים קרובות אינה מספקת. בחודש יולי אירע אירוע טראגי נוסף, כאשר שרפה גדולה במרכז קניות בעיר קוט במזרח המדינה גבתה את חייהם של למעלה מ-60 בני אדם, רבים מהם מתו משאיפת עשן בשירותים, לפי דיווחי הרשויות.

