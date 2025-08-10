כיכר השבת
צרפת: שריפה פרצה במפעל לייצור כלור - התושבים הונחו להסתגר בבתיהם 

דרמה התרחשה הבוקר במחוז גאר שבצרפת, לאחר שמחסן שהכיל טבליות כלור במפעל ייצור החל לעלות באש | אסון גדול נמנע לאחר שהשריפה שכובתה בתוך זמן קצר, כילתה רק חלק קטן מהמלאי של החומר המסוכן והרעיל | התושבים הונחו להסתגר בבתיהם מחשש לחשיפה (חדשות, בעולם) 

בלוני כלור, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שריפה פרצה היום (ראשון) בצרפת במפעל לייצור כלור לברכות שחיה, חומר שנחשב לרעיל ואף מסוכן במקרה של חשיפה ממושכת.

האש כילתה חלק ממפעל לייצור מוצרים מבוססי כלור בעיירה לדנון שבמחוז גאר, צרפת, בעקבות כך הונחו התושבים באזור להסתגר בבתיהם.

הרשויות הודיעו לאחר זמן מה כי אין סכנה לציבור. שריפת המפעל, המסווג כאתר מסוכן, פרצה הבוקר סביב השעה 9:30, כאשר הבחינו בעובדי המקום בעשן סמיך העולה מאזור אחסון. המפעל, בבעלות חברת הידראפרו, מייצר בעיקר טבליות כלור לחיטוי בריכות, ובשטח נמצאו כשלושים טונות של חומר שעלול היה להישרף.

האש התפשטה רק לחלק קטן מהמלאי הודות למאמצי הכיבוי המהירים, אך שחררה לאוויר אדים רעילים של כלור.

מתוך זהירות, הוכרז סגר חלקי על האזור הסמוך למפעל. שעות לאחר מכן, לאחר מדידות איכות אוויר, הודיע תת-הנציב של מחוז נים, יאן ז'ראר, כי לא נמצא סיכון בריאותי וכי ההגבלות בוטלו. "ביצענו מדידות והנתונים מצביעים על היעדר סכנה לבריאות הציבור, ולכן החלטנו להסיר את הסגר", ציין.

האירוע מוגדר כ"תקרית כימית" ויוביל לבדיקות מקיפות של יחידות הפיקוח על סיכונים תעשייתיים, שצפויות להגיע למקום מחר. לפי ז'ראר, המפעל כבר חווה אירוע דומה ביולי 2023, וההערכה היא כי הרשויות ימליצו על צעדי בטיחות נוספים.

החקירה לקביעת סיבת השריפה הועברה לידי יחידת הג'נדרמריה. מקור מסר לטלוויזיה הצרפתית כי ההשערה המרכזית היא שמדובר בתקלה מקרית ולא באירוע מכוון.

