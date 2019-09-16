הוא משמיד מתכת מטוסים בשניות חודר כל דבר ומאיים גם על המטוסים החזקים בעולם | מה הסוד המדעי שמאחורי האיסור המחמיר להעלות כספית לטיסות? ואיך תגובה כימית אחת יכולה להפוך את שלדת המטוס לאבק תוך דקות ספורות (חדשות בעולם)
"בעודי יושב בגולה זמנית (צרפת) אוכל לחם צר (באגט) ושותה מים בלחץ (סודה פרייר) , חברי קראו כתבה מוזרה במקצת על בכירה בפיס ששפכה חומר נוזלי במשרד ולכן עיכבו את חקירתה ומעצרה וטענתה הייתה שקיבלה מרב סגולה לעשות להשכין שלום בינה ובין ברת פלוגתא שלה בעבודה". הרב חיים פוקס מסביר מה טבעה של הכספית, משמשת לרצח או סגולת אמת? (סגולות)
מי לא אוהב את הדגים של אמא? האמת שדגים הם גם מאכל בריא מאוד שדווקא מומלץ בכדי למנוע הפרעות קשב וריכוז, אך כעת חוקרים גילו שרמות הכספית הגבוהות בדגים, גורמות להפרעות קשב וריכוז (ADHD) אז האם דגים טובים בהריון או מזיקים? וגם מהם הדגים שאינם מזיקים? (בריאות)