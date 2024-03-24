כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בסמוך לבית החולים שיפא שבצפון רצועת עזה, היום מפרסם דובר צה"ל תיעוד דרמטי מאירוע היתקלות בו נראה רימון נזרק לעבר הכוחות שמשיבים באש תופת עד לחיסול | צפו בתיעוד (חדשות, צבא וביטחון)
לוחמי צה״ל מצק״ח 401 השתתפו היום באופן חריג בקריאת מגילת אסתר, שבוע לפני פורים | הם צפויים להשתתף בשבוע הבא בפעילות מבצעית בעזה במסגרת המלחמה ובהתאם לפסיקה של הרבנות הצבאית, הקדימו יחד עם רב החטיבה, את הקריאה כדי למנוע אפשרות שיפספסו אותה בפורים עצמו (חדשות)
משלחת יהדות פולין בראשות רבה הראשי וחבר הועדה המתמדת של
׳ועידת רבני אירופה׳ הרב מרדכי שודריך, הגיעה בשבוע שעבר לישראל לביקור הזדהות | המשלחת נפגשה עם פצועים ומפונים.
קיימה מפגשים עם לוחמים בדרום ובצפון, וכן נפגשו עם משפחות החטופים ועם הנשיא
הרצוג | הלוחמים זכו לביגוד מיוחד שהביאו מפולין בשל הקשיים במעבר אוניות בתעלת
סואץ | סיקור ותיעוד (חדשות, העולם היהודי)