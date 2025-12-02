כיכר השבת
"נעמוד על עקרונותינו"

נתניהו באמירה משמעותית לחיילים הפצועים: כך נגיע להסכם עם הסורים

ראש הממשלה נתניהו קיים היום ביקור אצל לוחמים שנפצעו מאירוע ההיתקלות בסוריה ואמר: ״ברוח טובה והבנה אפשר להגיע להסכם עם הסורים, אבל אנחנו נעמוד על עקרונותינו״ (חדשות)

דבריו של נתניהו (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

בצל המגעים המתקדמים עם סוריה, ראש הממשלה ביקר היום (שלישי) את לוחמי המילואים הפצועים מחטיבה 55 מאירוע ההיתקלות ב, במרכז הרפואי שיבא-תל השומר.

ראש הממשלה שיבח את הלוחמים, התעניין בשלומם והודה על פעילותם בקרב ואיחל להם רפואה שלמה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחר מכן: ״אני פה עם פצועי צה"ל הגיבורים אחרי הפעולה האחרונה שלנו בסוריה. אחרי ה-7 באוקטובר, אנחנו נחושים להגן על היישובים שלנו בגבולותינו, כולל בגבול הצפון, ולמנוע התבססות של טרוריסטים ופעולות עוינות נגדנו, להגן על בעלי בריתנו הדרוזים ולהבטיח שמדינת ישראל תהיה בטוחה מהתקפה קרקעית ואחרת מהאזורים צמודי הגבול".

לדברי נתניהו: "מה שאנחנו מצפים מסוריה לעשות זה כמובן להקים אזור חיץ מפורז מדמשק עד אזור החיץ, כמובן מבואות החרמון ושיא החרמון. אנחנו מחזיקים בשטחים הללו כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל, וזה מה שמחייב אותנו. ברוח טובה והבנה של העקרונות הללו אפשר גם להגיע להסכם עם הסורים, אבל אנחנו נעמוד על עקרונותינו בכל מקרה״.

בביקור אצל החיילים שנפצעו (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
בביקור אצל החיילים שנפצעו (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
בביקור אצל החיילים שנפצעו (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר