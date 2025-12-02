בצל המגעים המתקדמים עם סוריה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) את לוחמי המילואים הפצועים מחטיבה 55 מאירוע ההיתקלות בסוריה, במרכז הרפואי שיבא-תל השומר.

ראש הממשלה שיבח את הלוחמים, התעניין בשלומם והודה על פעילותם בקרב ואיחל להם רפואה שלמה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחר מכן: ״אני פה עם פצועי צה"ל הגיבורים אחרי הפעולה האחרונה שלנו בסוריה. אחרי ה-7 באוקטובר, אנחנו נחושים להגן על היישובים שלנו בגבולותינו, כולל בגבול הצפון, ולמנוע התבססות של טרוריסטים ופעולות עוינות נגדנו, להגן על בעלי בריתנו הדרוזים ולהבטיח שמדינת ישראל תהיה בטוחה מהתקפה קרקעית ואחרת מהאזורים צמודי הגבול".

לדברי נתניהו: "מה שאנחנו מצפים מסוריה לעשות זה כמובן להקים אזור חיץ מפורז מדמשק עד אזור החיץ, כמובן מבואות החרמון ושיא החרמון. אנחנו מחזיקים בשטחים הללו כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל, וזה מה שמחייב אותנו. ברוח טובה והבנה של העקרונות הללו אפשר גם להגיע להסכם עם הסורים, אבל אנחנו נעמוד על עקרונותינו בכל מקרה״.