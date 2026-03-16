למרות הישגים צבאיים משמעותיים וחיסול חמינאי, סגירת מצר הורמוז והאיום הגרעיני הנותר מונעים הכרזה על ניצחון.

​בזמן שהמערכה נגד איראן נכנסת לשבוע השלישי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוצא את עצמו במוקד של לחצים סותרים מצד בעלות בריתו הקרובות ביותר במזרח התיכון.

גורמים רשמיים בוושינגטון חושפים בשיחה עם 'ניו יורק טיימס', כי באופן מפתיע, יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, הוא זה שדוחק בנשיא בשיחות טלפון תכופות להחריף את עוצמת התקיפות.

לפי הדיווחים, בן סלמאן מייעץ לטראמפ "להמשיך להכות חזק באיראנים", תוך שהוא חוזר על הביטוי שטבע המלך עבדאללה המנוח בנוגע לצורך "לכרות את ראש הנחש".

​במקביל ללחץ הסעודי, מתגלעים ויכוחים ראשונים בתיאום בין וושינגטון לירושלים.

בבית הלבן שמו לב, כך לפי הדיווח כי פעמים שראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לפי סדר יום עצמאי, לעיתים בניגוד להמלצות האמריקאיות.

גורמים בממשל ציינו כי נתניהו בחר לתקוף מאגרי נפט אסטרטגיים סמוך לטהרן למרות אזהרות מפורשות מצד הפנטגון וטראמפ בעצמו.

לפי אותם גורמים, ראש הממשלה "רצה סצנות דרמטיות של טהרן מכוסות בעשן שחור של הרס", מתוך הערכה כי תמונות אלו יערערו את יציבות השלטון האיראני ויעוררו כאוס פנימי.

טראמפ וצוותו התנגדות למהלך מחשש שאיראן תתקוף את הנפט של מדינות המפרץ. מה שקרה לבסוף.

​בשטח, המציאות הצבאית מציגה תמונה מורכבת. שר ההגנה פיט חגסת' הכריז על "עליונות אווירית מוחלטת" ואמר כי היכולות הקונבנציונליות של איראן הושמדו במהירות חסרת תקדים.

עם זאת, היכולת האסימטרית של טהרן ממשיכה לגבות מחיר כבד. מצר הורמוז נותר סגור למעשה למעבר מכליות, מה שהזניק את מחירי הנפט לאזור 100 דולר לחבית ושיבש את הסחר העולמי. טראמפ, שקרא לבעלי המכליות "להראות קצת אומץ", נאלץ כעת לבקש סיוע ימי ממדינות כגון סין ובריטניה כדי לאבטח את הנתיב.

נושא נוסף שטרם בא על פתרונו לכאורה, הם 450 הקילוגרמים של אורניום מועשר לדרגה סף-צבאית. ​הדילמה המרכזית העומדת בפני הנשיא היא האם להורות על מבצע קרקעי מסוכן לתפיסת האורניום המועשר המאוחסן במנהרות עמוקות באספהאן.

מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר עם תחילת הלחימה כי "אנשים יצטרכו ללכת ולקחת אותו", אך טראמפ אמר כי טרם קיבל החלטה סופית בנושא. במקביל, נשקלת אפשרות לכיבוש האי חארג, מסוף יצוא הנפט המרכזי של איראן, צעד שיעניק לארה"ב שליטה מוחלטת על כלכלת המדינה אך יחייב נוכחות צבאית ממושכת.

​מזכירת העיתונות של הבית הלבן, קרוליין לוויט, מסרה כי הנשיא מודע לסיכונים הכלכליים אך נחוש להשיג את מטרות המבצע.

לדבריה, טראמפ "קיבל את ההחלטה לקחת את הסיכון לטווח קצר למחירי הנפט לטובת התועלת ארוכת הטווח של מחיקת האיום שאיראן מהווה". טראמפ עצמו הצהיר כי יסתמך על האינסטינקטים שלו בקביעת מועד סיום המלחמה, וציין כי הוא "ירגיש את זה בעצמותיי".