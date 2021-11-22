הנהלת מסילה הציגה בפני ראש הישיבה את פעילות הארגון לשיפור מצבם הכלכלי של האברכים וזכו לברכתו הנלהבת. ראשי מסילה גילו את אוזנו של ראש הישיבה אודות מקרים בהם ניצלו אברכים בזכות התנהלות כלכלית נבונה הודות להדרכת מסילה (חרדים)
לאחר אירועים שונים בהם צעירים שנקלעו למסילת הרכבת, ניצלו לאור העובדה שנשכבו על המסילה, נראה טרנד חדש המתפתח ברשת. תעלולן הולנדי תיעד את עצמו כשהוא נשכב על מסילת הרכבת, ולאחר שזאת עוברת מעליו במהירות, הוא יוצא מהמסילה, ופורץ בריקוד. צפו, ואל תשכחו לברך בכוונה: "שלא עשני גוי" (חדשות, מעניין)