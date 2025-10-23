כיכר השבת
מבתי הכנסת ועד בית הדין: הראשל"צ במסע חיזוק מרומם באשקלון

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ערך ביקור מיוחד באשקלון, נפגש עם ראש העיר ודיינים, והעביר שיעור חיזוק לבני הישיבות | סיקור מלא מהביקור המיוחד (חרדים)

הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)

ביום שני השבוע זכו תושבי אשקלון לקדם את פני הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, עם הופעתו הכבודה לביקור מרומם בעיר.

עם הגעתו לעיר, פנה תחילה למעמד הוד בהיכל בית הכנסת 'בית אהרן', שם קידמו אותו בשירה ובזימרה, ילדי החמד מבית הספר 'מסילה', ברוב תהילה.

בהמשך מסר הראשל"צ שיחת חיזוק בפני בחורי החמד המאוגדים בישיבות בין הזמנים בבית הכנסת "בית אהרן". הראשל"צ חיזק את הבחורים על התמדתם בלימוד התורה גם בימי החופש, ועודדם לשמור על סדרי הלימוד ועל טהרת המידות. כן שיבח במיוחד את יו"ר המועצה הדתית באשקלון, הרב שלמה פרוור, על פועלו הרב למען בני התורה ובני הישיבות בעיר.

משם המשיך הראשח"צ לביקור וסיור בבית הדין הרבני באשקלון, אל הסיור הצטרף גם ראש העיר, מר תומר גלאם, שהתקבל על ידי מרן הראשל"צ ברוב כבוד. הראשל"צ אמר לראש העיר: "מדברים עליך ומשבחים אותך שאתה דואג מאוד לתורה ולומדיה". ראש העיר השיב בהתרגשות: "אני אוהב תורה, ואעשה הכל להגדיל תורה ולהאדירה בעירנו".

במהלך הסיור נפגש הראשל"צ עם הדיינים, חברי בית הדין והצוות המקצועי, שיבח את עבודתם המסורה והמקצועית והתרשם עמוקות מהספרייה התורנית בבית הדין.

בדבריו לפני הדיינים אמר הראשל"צ כי הוא מרחיב את מערך הדיינות בישראל, ע"י גיוס עוזרים תלמידי חכמים להפחתת העומס ובהובלת יוזמות נוספות שמטרתן חיזוק מערכת בתי הדין ברחבי הארץ.

בסיום הביקור המרומם נפרדו בני הקהילות וראשי העיר מהראשל"צ, תוך שהם מודים לו על החיזוק הרב שהותיר בעירם.

הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: יוסף בוכריס)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור באשקלון (צילום: דוברות עיריית אשקלון - אחי נתן - יוסי לחיאני)

