אלפי מפגינים חסמו צמתים ברחבי הארץ | ביקורת קשה של משפחות החטופים על "ניצול פוליטי" לטובת הפלת השלטון | הרב יצחק יוסף נגד הרב דוד לייבל - "פוגע בבחורי הישיבות" | 140 מתגייסים חדשים למסלולי תומכי לחימה | פוטין וטראמפ נפגשו - ללא זלנסקי - טראמפ במפגן כוח | צפו (היום בכיכר)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם מתגייסים לשירות בצה״ל, המיועדים לתפקידי לוחמה בחטיבת גולני ובחטיבת גבעתי בבסיס הקליטה והמיון במחנה תל השומר | "איראן עומדת מאחורי חמאס, מאחורי חיזבאללה, מאחורי אחרים, אבל אנחנו נחושים לנצח שם, ולהגן על עצמנו בכל הזירות" | תיעוד (חדשות)
'הציבור החרדי מתגייס' מספר לנו איש התקשורת ישראל כהן כיצד הפכה חלוקת האוכל השבועית לנזקקים בבית החולים 'תל השומר' לארגון שנותן מענה מסביב לשעון עד לבסיסי צה"ל המרוחקים • צפו בראיון עם מישאל עמור (חרדים)
החיילים קיבלו תזכורת לכך שיש להם "איבר נוסף" ומהמפקד הבכיר הם שמעו דברי אמונה • מה האסטרטגיה היחידה שעבדה מול האויב הערבי? ולמה כשאומרים לך שהבעיה "בטיפול" כדאי לך להתייאש מראש? • החייל שהלך כל יום לחובש והאם מותר לחיילים להתלונן? (חרדים, צבא)
"אנחנו עומדים בפני שינויים עצומים", אמר היום ראש הממשלה נתניהו למתגייסים החדשים, בסיור שערך עם בכירי הצבא בבסיס הקליטה והמיון במחנה תל השומר. נתניהו גם אכל ארוחת צהריים עם המתגייסים | תיעוד (חדשות, צבא וביטחון)