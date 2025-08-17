כיכר השבת
היום בכיכר | כותרות היום

"פוגע בבחורי הישיבות" הרב יוסף נגד הרב לייבל | תיעוד קשה: רוכב קטנוע נפגע | צפו  

אלפי מפגינים חסמו צמתים ברחבי הארץ | ביקורת קשה של משפחות החטופים על "ניצול פוליטי" לטובת הפלת השלטון | הרב יצחק יוסף נגד הרב דוד לייבל - "פוגע בבחורי הישיבות" | 140 מתגייסים חדשים למסלולי תומכי לחימה  | פוטין וטראמפ נפגשו - ללא זלנסקי - טראמפ במפגן כוח | צפו (היום בכיכר) 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

מחאות נרחבות התקיימו היום (ראשון) ברחבי הארץ בדרישה לשחרור החטופים. אלפי מפגינים חסמו צמתים מרכזיים בירושלים ובתל אביב, נרשמו עימותים עם , והמשטרה דיווחה על עשרות עצורים.

באחד המקרים נהג משאית כמעט דרס מפגינים. במקביל ראש הממשלה נתניהו הזהיר כי קריאות לסיום המלחמה ללא הכרעה יקבעו את גורל החטופים לרעה, אך משפחותיהם טוענות כי הממשלה טרפדה עסקאות לשחרורם.

מנגד, משפחות אחרות מתנגדות לשימוש בנושא להפלת הממשלה. אביו של החטוף אביתר דוד אמר כי מדובר בציניות פוליטית, וכי תמונת בנו מנוצלת לתעמולה.

סערה במגזר החרדי: הרב הראשי תקף את הרב דוד לייבל שלדבריו מפתה בחורי ישיבות ספרדים לשלב לימודי חול. לדבריו, מדובר בפגיעה בעולם הישיבות.

במקביל למהומת הגיוס, ב התקיים יום גיוס נוסף לציבור החרדי, שבו התגייסו כ-140 צעירים למסלולי תומכי לחימה. בצבא מדגישים כי השירות מותאם לאורח חייהם ומתוכנן להתרחב.

בזירה הבינלאומית - פגישה באלסקה בין פוטין ל הסתיימה ללא פריצת דרך להסכם עם אוקראינה. טראמפ אימץ את קו מוסקבה, בעוד פוטין רשם הישג תדמיתי.

בארץ - מצלמות תיעדו רכב שנכנס באור אדום ופגע ברוכב קטנוע שנסע כחוק, תזכורת לחשיבות הערנות בדרכים.

תחזית מזג האוויר: היום הקלה בחום, ייתכן טפטוף בבוקר. מחר מזג אוויר קיצי רגיל, ובשלישי ורביעי התחממות קלה.

ולסיום - דג הרופה המוכר מטיפולי "ספא הדגים", שב לכותרות בעקבות תיעוד חדש ומפתיע.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר