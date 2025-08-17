"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

מחאות נרחבות התקיימו היום (ראשון) ברחבי הארץ בדרישה לשחרור החטופים. אלפי מפגינים חסמו צמתים מרכזיים בירושלים ובתל אביב, נרשמו עימותים עם כוחות הביטחון, והמשטרה דיווחה על עשרות עצורים.

באחד המקרים נהג משאית כמעט דרס מפגינים. במקביל ראש הממשלה נתניהו הזהיר כי קריאות לסיום המלחמה ללא הכרעה יקבעו את גורל החטופים לרעה, אך משפחותיהם טוענות כי הממשלה טרפדה עסקאות לשחרורם.

מנגד, משפחות אחרות מתנגדות לשימוש בנושא להפלת הממשלה. אביו של החטוף אביתר דוד אמר כי מדובר בציניות פוליטית, וכי תמונת בנו מנוצלת לתעמולה.

סערה במגזר החרדי: הרב הראשי יצחק יוסף תקף את הרב דוד לייבל שלדבריו מפתה בחורי ישיבות ספרדים לשלב לימודי חול. לדבריו, מדובר בפגיעה בעולם הישיבות.

במקביל למהומת הגיוס, בצה"ל התקיים יום גיוס נוסף לציבור החרדי, שבו התגייסו כ-140 צעירים למסלולי תומכי לחימה. בצבא מדגישים כי השירות מותאם לאורח חייהם ומתוכנן להתרחב.

בזירה הבינלאומית - פגישה באלסקה בין פוטין לטראמפ הסתיימה ללא פריצת דרך להסכם עם אוקראינה. טראמפ אימץ את קו מוסקבה, בעוד פוטין רשם הישג תדמיתי.

בארץ - מצלמות תיעדו רכב שנכנס באור אדום ופגע ברוכב קטנוע שנסע כחוק, תזכורת לחשיבות הערנות בדרכים.

תחזית מזג האוויר: היום הקלה בחום, ייתכן טפטוף בבוקר. מחר מזג אוויר קיצי רגיל, ובשלישי ורביעי התחממות קלה.

ולסיום - דג הרופה המוכר מטיפולי "ספא הדגים", שב לכותרות בעקבות תיעוד חדש ומפתיע.