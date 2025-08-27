כיכר השבת
לא עומדים בציפיות

אכזבה בחשמונאים: החטיבה החרדית מפרקת חלק מהסגל הפיקודי

מספר המתגייסים לחטיבה החרדית החשמונאים לא עומד בציפיות של צה"ל, ועל אף עלייה מסוימת הצבא נאלץ לפרק חלק מהסגל הפיקודי בשל המחסור במתגייסים ולא לפתוח פלוגה נוספת (צבא וביטחון)

2תגובות
תחילת מסע הכומתה הראשון של החטיבה החרדית ״החשמונאים״ (צילום: דובר צה"ל)

החטיבה החרדית ב חטיבת החשמונאים נאלצת לפרק חלק מהסגל הפיקודי בשל מחסור במתגיסים. כך נחשף הערב (רביעי) במהדורה המרכזית בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של ינון שלום יתח, בצה"ל ציפו לעלייה הדרגתית במספר המתגייסים לחיטיבה אולם הדבר לא מתרחש. יש מתגייסים ויש עלייה אבל לא בהיקפים שציפו להם.

עוד דווח, כי בצה"ל, הפותחת כעת את המחזור השלישי של החטיבה, אף נערכו להקמת פלוגה נוספת בחטיבה, אולם מספר המתגייסים הדל יחסים מאלץ לסגור את אחת מהפלוגות שתכננו להקים.

יתכן כי ביום הגיוס עצמו יגיעו מעט יותר חיילים חרדים מכפי שציפו להם, אולם עדיין המספרים לא יהיו גבוהים כפי שציפו להם, כך לפי הדיווח, והצבא יצטרך לסגור חלק מהמסגרות שפתחו. בצה"ל אמרו כי עדיין לא ניתן לדעת את המספרים ויש להמתין לגיוס.

כזכור, חטיבת חשמונאים הוקמה בקול רעש גדול. בפעם הראשונה הצבא הסכים לבוא לקראת הציבור החרדי ויצר חטיבה חדשה שמיועדת לחרדים, כשההלכה והרבנים יהוו משקל משמעותי בהתנהלות, כדי שהסיסמא - "מי שמתגייס חרדי יצא חרדי", אולי הפעם תעבוד באמת. יחד עם זאת לאחרונה נשמעה ביקורת בקרב רבנים על התגייסות לחטיבה.

ראש הממשלה נתניהו ביקר, בעיצומו של משבר הגיוס, במהלך חודש תמוז האחרון, אצל לוחמי החטיבה ושוחח עמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במקום ״אנחנו פה בחטיבת החשמונאים בבקעת הירדן, החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל. פגשתי עכשיו גם את המפקדים וגם את החיילים, וזה מרומם את הנפש. אתה רואה בחורים צעירים חרדים שבאים הנה, מתחיילים והופכים ללוחמים מעולים. הם כבר היו בעזה ונלחמו למופת. לצערנו כמה מחבריהם ב׳נצח יהודה׳ נפלו בשבוע שעבר".

לדבריו: "אנחנו במאבק גדול, וצריך את כוחות הרוח ואת הכוח הצבאי כדי להתגבר עליו. יש פה את הרוח ואת הכוח. הם באים כחרדים והם יוצאים כחרדים - והדבר הזה אפשרי" כשהוא מוסיף: "הם באים לא בכפייה - הם באים מרצון - והרצון הזה הוא רחב בציבור החרדי. אנחנו יכולים להוביל תהליך לא של התרסה, לא של לוחמה פנימית, אלא של גיוס כל הכוחות בחברה היהודית כדי להביא באמת שמירה על מדינתנו ולהגן על עמנו".

רה"מ הרחיב את דבריו וטען "אני מאחל לכולם שתראו מה שיש כאן, זה הולך להתפתח ולגדול, גם לשמור על עולם התורה שזה אחד מהיסודות של הקיום במשך אלפי שנים, וגם לגייס אלפים אלפים של צעירים נלהבים, חזקים וצנועים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (65%)

לא (35%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
למיסיון לא הולכים.
פשוט
1
ככל שילחמו בבחורי ישיבות ויעצרו לומדי תורה ככה יבואו פחות לחשמונאים ויש סיכוי שזה גם יסגר
עריק חרבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר