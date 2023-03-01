הסלמון נראה מושלם כשהוא נכנס לתנור. המרינדה עשירה, הלימון נסחט בנדיבות והריח מבטיח גדולות. אבל אז זה קורה שוב: שכבה לבנה מופיעה מעל הדג, המרקם הופך יבש והריח הדגי משתלט על המטבח. מתברר שהבעיה בדרך כלל אינה בדג עצמו. כמה טעויות קטנות בדרך ההכנה יכולות לעשות את כל ההבדל בין סלמון עסיסי ורך לבין מנה שאף אחד לא ממהר לקחת ממנה מנה שנייה (אוכל ומתכונים, מאמע)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו משלבת בין שני קצוות - תפוחים מתקתקים ודג סלמון שאנו מכירים כמלוח. הפעם, הוא מקבל לתוכו את טעמם המסוכר והתוצר הסופי: מנה מיוחדת וטעימה בטירוף שתגרום לכם לחשוב מחוץ לקופסא (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו עם מתכון קליל וטעים, שתשמחו להגיש בראש השנה, בסעודה שלפני ואחרי יום כיפור או אפילו לאורחים בסוכה: סלמון טרי שמצוות לשילוב המנצח - פטריות וטריאקי, כשכל הטוב הזה מונח על מצע של אורז שסופג טעמים בצורה מופלאה. מנה שתתחסל תוך דקה על ידי גדולים וקטנים כאחד. אבל רגע, הכנתם? נהניתם? שימו לב! השנה החדשה שבפתח מביאה בכנפיה ריח של התחלות חדשות ואיתן החלטות חדשות. וההחלטה הטובה ביותר לפצוח בה היא המיחזור, אז את כל האריזות שהשתמשתם בהן להכנת הארוחה ניתן פשוט לזרוק לפח הכתום - פעולה פשוטה מצידכם שיכולה להפוך את העולם למקום נקי ובריא יותר למען הדורות הבאים. נסו את זה בבית (מתכונים, אוכל, כיכר TV, שיווקי)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מכינה מנה עסיסית וקלה להכנה: סלמון טרי המטוגן במחבת ומשודך לפטריות פורטבלו (זוכרים? לא שוטפים אותן לפני, אלא רק מסירים מהן את הלכלוך בעזרת מגבת או נייר סופג), בצל לבן ובצל סגול, המוקפצים יחדיו ברוטב טריאקי - וגם נותנת טיפים לחימום נכון על הפלטה בשבת (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
ללא כל ספק, סלמון הוא הדג האהוב עלינו ועוד יותר אנו אוהבים להשתעשע בצורות הכנתו. ובכן, שמחים להכיר לכם מנה מופלאה מהמטבח התאילנדי: סלמון השוחה ברוטב לימון וקוקוס עסיסי בטירוף. כן, זה נשמע גרנדיוזי אבל מדובר במתכון פשוט, מהיר וקל. החוכמה היא לקרמל את השום והג'ינג'ר עם מעט סוכר, לפני הוספת חלב הקוקוס. זה הכל (מתכונים, אוכל)
צליית דגים יכולה להיות תהליך מרתיע לחלוטין. הדאגה שיתבשלו כראוי עלולה להוסיף לחץ מיותר למטבח שלכם. עם תוספות של אספרגוס ונייר כסף, המלאכה הופכת לקלה יותר. בישול החפיסות בחום גבוה יעזור לצרוב את הדגים ובד בבד, ייצור מספיק אדים לבישול מלא של הסלמון והאספרגוס. אתם יכולים להגיש את המנה עם נייר הכסף או בלעדיו (מתכונים, אוכל)
לפעמים, כל מה שצריך בשביל שהסלמון יהיה יותר טוב, זה דחיפה קטנה מכיוון הרוטב. וכאן יש לנו שידוך מושלם מקטגוריית "וואו! חובה לנסות" בין פילה סלמון לרוטב אנשובי סמיך בנגיעות שום ותוצאה מושלמת אחת. מתכון לסלמון ברוטב אנשובי עשיר (מתכונים לשבת, אוכל)
אז איך הופכים את הדג של שבת למרשים ומפתיע בלי להתאמץ? אל תתעצלו, צאו לשוק והשיגו שום צעיר - תמיד תוכלו להחליף אותו בשום רגיל, אבל חבל לפספס את היתרונות הבריאותיים שהוא מביא איתו. מתכון לסלמון עם שום צעיר ועגבניות שרי (מתכונים לשבת, אוכל)