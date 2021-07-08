כתמי שמן, קפה, יין ואפילו חלודה - לא חייבים להרוס את המראה האלגנטי של השיש במטבח או באמבטיה | בעזרת שיטות פשוטות, חומרים זמינים בבית והקפדה על תחזוקה נכונה, אפשר להחזיר לשיש את הברק המקורי ולשמור עליו נקי ומוגן לאורך שנים - כאילו רק עכשיו הורכב (בית)
תכנית הניקיון של ראש העיר משה ליאון לילדי ירושלים הגיעה אל סיומה. אלפי רעיונות לשיפור וייעול ניקיון העיר זרמו לעירייה. שלוש משפחות נרגשות שהציעו את הרעיונות הטובים ביותר הוזמנו ללשכת ראש העיר, קיבלו את הפרס ואת תודת ראש העיר על הסיוע לניקיון העיר ירושלים (מקומי)