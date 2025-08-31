השיש הוא אחד המשטחים המרכזיים במטבח כאשר המטבח עצמו הוא אחד החלקים המרכזיים של הבית כולו - ולכן ניקיונו משפיע על התחושה הכללית בצורה בולטת. השיש משמש אותנו לחיתוך, לבישול ולהגשה, ולכן גם חשוף לכתמים מכל סוג: קפה, יין, שמן, חלודה ואפילו סימני סבון. החדשות הטובות הן שלא תמיד צריך חומרים יקרים או אגרסיביים כדי להחזיר לשיש את המראה המקורי. בעזרת כמה שיטות פשוטות, מבוססות על חומרים שנמצאים כמעט בכל בית, אפשר להעלים את רוב הכתמים ולשמור על ברק לאורך זמן.

ההבדלים בין סוגי השיש – ומה חשוב לדעת לפני הניקוי

ראשית, לא כל שיש מגיב אותו הדבר לחומרי ניקוי. שיש טבעי כמו קררה, טרוורטין או שיש חברון רגיש מאוד לחומצות (חומץ, לימון) ועלול להישחק או לקבל כתמים בלתי הפיכים אם מנקים אותו בחומרים אלו. לעומת זאת, גרניט נחשב עמיד יותר, ויכול להתמודד עם ניקוי אגרסיבי יחסית. שיש סינתטי (כגון אבן קיסר) עמיד בפני רוב הכתמים, אך גם בו עדיף להימנע מחומרים מחוספסים או מסירי שומנים חזקים שיכולים לפגוע בשכבת ההגנה. לכן, תמיד מומלץ לוודא איזה סוג שיש מותקן בבית ולבחור את שיטת הניקוי בהתאם.

כתמים יומיומיים: קפה, תה ויין

סודה לשתייה ומים : התערובת הידועה, גם פה, ערבבו מעט סודה לשתייה עם מים עד קבלת משחה, מרחו על הכתם והשאירו ל־10 דקות. לאחר מכן נגבו במטלית רכה.

: התערובת הידועה, גם פה, ערבבו מעט סודה לשתייה עם מים עד קבלת משחה, מרחו על הכתם והשאירו ל־10 דקות. לאחר מכן נגבו במטלית רכה. מיץ לימון מדולל: מתאים בעיקר לכתמי יין. טפטפו מעט על הכתם, המתינו דקה בלבד ונגבו מיד. חשוב לא להשאיר זמן רב כדי לא לפגוע בשיש.

כתמי שמן ושומן

טלק או קורנפלור : פזרו שכבה על הכתם והשאירו לכמה שעות. החומר יספוג את השומן. לאחר מכן נגבו עם מטלית לחה - פועל כמו קסם.

: פזרו שכבה על הכתם והשאירו לכמה שעות. החומר יספוג את השומן. לאחר מכן נגבו עם מטלית לחה - פועל כמו קסם. מים חמים עם נוזל כלים: פתרון פשוט שעובד כמעט תמיד על שאריות שמן טריות, אבל כל זה בהנחה והאיטום בשיש טוב, אם האיטום חלש - יש להימנע מינקוי בנוזל כלים הסיבה היא שהחומרים הפעילים שבו מפרקים בהדרגה את שכבת ההגנה ומייבשים את פני האבן, מה שמקל על כתמים לחדור ומשאיר את השיש עמום ופחות מבריק. בשיש סינתטי לרוב אין בעיה, אבל בשיש טבעי עדיף להשתמש בחומרי ניקוי ייעודיים ולחדש איטום אחת לשנה..

סימני חלודה וכתמים קשים במיוחד

חומץ לבן : להשרות מטלית בחומץ ולהניח על הכתם ל־5–10 דקות, ואז לשפשף בעדינות. יש לוודא שהשיש מסוגל לעמוד בחומציות (לא מומלץ לכל סוגי האבן).

: להשרות מטלית בחומץ ולהניח על הכתם ל־5–10 דקות, ואז לשפשף בעדינות. יש לוודא שהשיש מסוגל לעמוד בחומציות (לא מומלץ לכל סוגי האבן). מי חמצן (3%): יעילים לכתמים עקשניים במיוחד. מרחו בעדינות והשאירו לכמה דקות, אך הימנעו ממגע ממושך.

כתמי סבון ואבנית

תמיסת מים וחומץ ביחס שווה : מצוינת להמסה של אבנית.

: מצוינת להמסה של אבנית. מטלית מיקרופייבר לחה: לעתים פשוט ניגוב יומיומי מונע את ההיווצרות מלכתחילה.

האויב הגדול של השיש הלבן - הכורכום

כתמי כורכום נחשבים מהקשים ביותר להסרה, במיוחד על שיש בהיר, משום שהצבע הצהוב חודר לנקבוביות האבן. במקרה כזה חשוב לפעול מהר: לנגב מיד עם נייר סופג יבש, לשטוף בעדינות במים פושרים עם מעט נוזל כלים מדולל, ואם נשאר סימן - למרוח משחת סודה לשתייה ומים ולהשאיר למשך כמה שעות. במידה והכתם עיקש במיוחד, אפשר להשתמש, כאמור, בזהירות במי חמצן 3% (בעיקר על שיש בהיר ולא רגיש), אך להימנע מחומץ, לימון או שפשוף חזק שעלולים לפגוע באבן.

טיפים חשובים לשימור השיש

ניגוב מיידי - ככל שמטפלים בכתם מוקדם יותר, קל יותר להסירו, זה אומנם נשמע בנאלי, אבל כמה פעמים קרה לנו שאחרי יום בישולים ארוך השארנו את נקיון השיש למחר?. הימנעות מחומרים אגרסיביים - אל תשתמשו באקונומיקה, מסירי שומנים תעשייתיים או סקוטש מתכתי שעלולים לשרוט ולהרוס את פני האבן. שימוש בחומר איטום (סילר) - מומלץ אחת לשנה, בעיקר בשיש טבעי, כדי להגן מפני ספיגה של כתמים. שגרת ניקוי עדינה - מים פושרים עם סבון כלים עדין מספיקים לניקוי יומיומי.

בשונה ממה שנוטים לחשוב, שיש נקי ומבריק אינו דורש בהכרח עבודה קשה או חומרים יקרים. ברוב המקרים, בעזרת חומרים פשוטים שיש בכל בית ושגרה של תחזוקה עדינה, תוכלו לשמור על משטח אסתטי ובריא לאורך שנים.