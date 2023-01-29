האם באמת נתיב התחבורה הציבורית ריק מאוטובוסים? • הפרויקטים שמרב מיכאלי עצרה בקדנציה הקודמת שלה ומה קריטי שימשיך בימים אלו? • מה האחריות של אורי מקלב ולמה הוא אסור לו לדאוג רק למגזר החרדי? • ראיון תחבורה במסגרת התוכנית הכלכלית (כלכלית)
פטירתו הטרגית של הרב אלכסנדר זלפריינד ז"ל, לאחר שנפגע מאוטובוס בעת שחצה את נתיב התחבורה הציבורית ברחוב ז'בוטינסקי בפתח-תקווה, מעלה שוב את הסכנה העצומה ב"ציר הדמים" • אוריאל בוסו: "לסגור את הציר במיידי" • ח"כ אייכלר: "דמם של 21 הרוגים בציר זועק אלינו מן הנת"צים" (חדשות, בארץ)