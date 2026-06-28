רכבים בנת"צ ( צילום: AI )

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משיק השבוע ניסוי טכנולוגי חדשני שעשוי לשנות את פני התחבורה בישראל ובעולם: מערכת חכמה המבוססת על בינה מלאכותית לאימות אוטומטי של מספר הנוסעים ברכב, ללא צורך בעצירה או בידוק ידני. הפיילוט, שיתקיים במתחם הנתיב המהיר בשפירים, נועד לפתור אחד האתגרים המרכזיים בניהול נתיבים רבי תפוסה בישראל ובעולם.

"אנחנו מביאים לראשונה טכנולוגיה שתשנה את כללי המשחק במאבק בגודש בכבישים", מסרה שרת התחבורה מירי רגב. "מדינת ישראל נמצאת בחזית החדשנות התחבורתית העולמית. האתגר של אימות אוטומטי ואמין של מספר הנוסעים ברכב מעסיק רשויות תחבורה בכל העולם כבר שנים רבות". המערכת: בינה מלאכותית ועיבוד וידאו מתקדם הטכנולוגיה הנבחנת פותחה על ידי חברת COMPIE Technologies ומבוססת על אפליקציה ייעודית המותקנת במכשיר הסלולרי של הנהג. המערכת מבצעת סריקה חכמה של נוסעי הרכב באמצעות מצלמת הטלפון ואלגוריתמים מתקדמים של בינה מלאכותית, המסוגלים לזהות ולאמת את מספר הנוסעים ברכב בדיוק רב. מהומה: ביקור סוער של צבי סוכות באום אל פחם, כל בתי הספר הושבתו דניאל הרץ | 15:08 יכולות המערכת כוללות איתור ניסיונות הונאה והצלבה בין נתוני תחילת הנסיעה וסיומה. כיום, קבלת פטור מאגרה בנתיב המהיר מחייבת עצירה לצורך ספירה פיזית של הנוסעים - תהליך שגורם לעיכובים ומקשה על זרימת התנועה. הפתרון החדשני יאפשר בעתיד אימות אוטומטי של תפוסת הרכב ונסיעה רציפה ללא עצירה.

המסלול הייעודי בכבישים ( צילום: פלאש 90 )

הניסוי: 1,300 תרחישים שונים

הפיילוט הנוכחי מהווה המשך לניסוי ראשוני שנערך בשנת 2024, ונועד לבחון את בשלות הטכנולוגיה לקראת יישום עתידי במערך הנתיבים רבי התפוסה בישראל. במסגרת הניסוי ייבחנו כ-1,300 תרחישים שונים, הכוללים מגוון רחב של סוגי נוסעים, כלי רכב, תנאי תאורה ותרחישי הונאה.

לצורך הבטחת אמינות הממצאים, הניסוי מלווה על ידי חברת מגל, המשמשת כגורם בקרה חיצוני ובלתי תלוי. תוצאות הניסוי ינותחו בהתאם למדדי הצלחה בינלאומיים, ובהם יעד דיוק של למעלה מ-95% בזיהוי הנוסעים, לצד יכולת גבוהה לזיהוי ולסיכול ניסיונות הונאה.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הבהיר: "מדובר במהלך חדשני בעל פוטנציאל משמעותי לשיפור מערך התחבורה בישראל. שילוב בינה מלאכותית בתהליכי האימות יאפשר בעתיד נסיעה רציפה, יפשט את חוויית המשתמש ויעניק לרשויות התחבורה כלי מתקדם, מדויק ואמין לניהול נתיבים רבי תפוסה".

השלכות עתידיות: הרחבת השימוש בנתיבים מהירים

אם יוכיח הניסוי את יעילותו, הוא יהווה בסיס להטמעת פתרון חדשני שיאפשר הרחבה משמעותית של השימוש בנתיבים רבי תפוסה, יקצר את זמני הנסיעה, ישפר את השירות לציבור ויתרום להפחתת גודשי התנועה. הצלחת הפיילוט עשויה לסמן פריצת דרך בקנה מידה עולמי ולחולל שינוי מהותי בניהול, בהפעלה ובאכיפה של נתיבים מסוג זה.

מ"מ מנכ"ל חוצה ישראל, גיא לויאן, ציין: "החדשנות היא כלי מרכזי בהתמודדות עם אתגרי התחבורה של ישראל. חוצה ישראל מובילה מהלכי חדשנות ותחבורה חכמה שנועדו לשפר את חוויית הנסיעה ולהעניק מענה לאתגרי הגודש בכבישי ישראל. הניסוי שאנו משיקים היום מסמן צעד משמעותי בדרך ליצירת חוויית נסיעה רציפה, מהירה ויעילה יותר".

השרה רגב הוסיפה: "אם הטכנולוגיה שאנו בוחנים תוכיח את עצמה, מדובר בפריצת דרך משמעותית שתשנה את כללי המשחק, תאפשר אכיפה חכמה ויעילה יותר של נתיבים רבי תפוסה, תעודד נסיעות משותפות ותסייע בהפחתת הגודש בכבישים".