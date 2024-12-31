סוד האנרגיה שמניע את יו"ר מפלגת 'נועם', הזיכרונות המכוננים ממלחמות ששת הימים ויום כיפור, והאסטרטגיה המשותפת עם בנימין נתניהו ששינתה את ההיסטוריה. אלי גוטהלף במפגש מרתק ונוקב עם הפוליטיקאי שרבים אוהבים לשנוא, אבל אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליו. מה באמת קורה מאחורי הקלעים של מאבקי הדת והמדינה, ואיך נראה שולחן השבת של האיש שעומד בלב סערת מלחמת התרבות הישראלית? (מיוחד)
בצל הסערה הציבורית סביב הארכת מעצרו של הנגד ארי רוזנפלד החשוד בהדלפת מסמכים לראש הממשלה, הערב (שלישי) מפרסם אסיר ציון נתן שרנסקי פוסט ארוך בו הוא מביע את דאגתו נוכח שלילת חירותו של הנגד | הפוסט המלא (בארץ, אנשים)
האם רה"מ בנימין נתניהו וחסידי חב"ד מכירים ב"זרמים נוספים ביהדות"? ביום חמישי האחרון הוענק "פרס בראשית" לשחקן מייקל דאגלס, בן להורים מתבוללים. בחוגי השמאל כבר חוגגים: "ע"י כיבוד יהודים מתבוללים מוצלחים כמו דאגלס, מעניקים לגיטימציה לגוונים שונים". בחב"ד מתנערים: לא משלחת רשמית (חרדים)
הניסיון להוביל ולקדם את "מתווה שרנסקי", לעריכת שינויים בכותל המערבי לטובת הרפורמים ו"נשות הכותל", זעזע את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, שהתבטא בחריפות ואמר כי "הכותל המערבי הינו המקום הקדוש ביותר לעם היהודי וחלילה וחס מלחלל את קדושתו, לא לעשות שינוי" (חדשות,חרדים)
יו"ר הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, גיבש מתווה חדש במטרה להביא לרגיעה בעימותים בכותל המערבי. לפי המתווה החדש, הכותל יורחב מצד צפון ועד לקשת רובינסון בדרום, ויחולק בשווה לשלושה חלקים בין גברים, נשים וציבור מעורב ורפורמי. לדברי שרנסקי, הצדדים מסכימים להצעה שגיבש (אקטואליה)
שלוש שנים לאחר הרצח הקשה של משה נהרי בידי טייס חייל האוויר התימני. עלתה הבוקר משפחתו של נהרי לארץ. נתן שרנסקי: העליה והאיחוד המרגש עם הילדים שבארץ הם קודם כל סגירת מעגל אישית, אבל הם גם סגירת מעגל ציונית (חדשות, בארץ)
פרצופה של המדינה: יו"ר הסוכנות נתן שרנסקי הזדעזע מהנתונים שמצא על שולחנו ולפיהם כל יהודי שני "נושר" מעמנו בשל נישואי תערובת והחליט לפתוח במסע עולמי כנגד הנטמעים. הרפורמים חשפו טלפיהם במלחמתם נגדו והצליחו. ´כיכר השבת´ חושף את הסיפור המלא בפרסום ראשון (חדשות, בארץ)