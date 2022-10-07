סושי – אחת ממנות היפן הפופולריות בעולם, שנראה כאילו חייבים ללכת למסעדה יוקרתית בשביל ליהנות ממנו. אבל מה אם אגיד לכם שאפשר להכין סושי ביתי פשוט, טעים ומרשים ממש במטבח שלכם? בלי ציוד מיוחד ועם תוצאות שמרשימות כל אורח? כאן תקבלו מדריך מלא, שלב אחרי שלב, שיבטיח לכם סושי מושלם (אוכל ומתכונים)
סושי קם ונופל על האורז. אם האורז לא עשוי נכון, הסושי יגמגם. אז הנה מתכון מוצלח להכנת אורז לסושי כמו מקצוענים. תוכלו לאכול אותו בקערה עם ירקות, קוביות דג ורוטב פיקנטי או לגלגל סושי אמיתי
אתם ממש רוצים להכין סושי בבית אבל חוששים שהידיים השמאליות שלכם יעשו לכם בושות? פשוט תפרקו אותו. מורן פינטו עם הצעת הגשה מעולה למנה הפופולרית: קערה בה מעורבבים כל מרכיבי הסושי ומעל רוטב ספייסי ניגר