סושי ביתי: הטכניקות שהופכות אותו למקצועי

איזה ציוד להכין?
- מחצלת סושי (Bamboo rolling mat) – עוזרת לגלגל את הסושי, אפשר למצוא בחנויות כלי מטבח או להזמין באינטרנט
- סכין חדה וגדולה
- קערה עם מים (להרטיב את הידיים כשמטפלים באורז)
- קערה קטנה עם חומץ אורז
מנות/יחידות40
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה
מצרכים
- 2 כוסות אורז לסושי (או אורז עגול דביק)
- 2.5 כוסות מים
- 3 כפות חומץ אורז
- 1 כף סוכר
- 1 כפית מלח
למילוי (ניתן לשנות ולהוסיף לפי הטעם):
- 200 גרם סלמון מעושן חתוך לרצועות דקות / סלמון טרי איכותי (לדרגת סושי), שמיועד לאכילה ללא בישול
- 1 אבוקדו בשל, חתוך לרצועות
- מלפפון, קלוף וחתוך לרצועות דקות
- גזר חתוך לרצועות דקות
- עלי נורי (אצות מיובשות) – 5-6 עלים
- רוטב סויה להגשה
- ווסאבי וג'ינג'ר מוחמץ – אופציונלי
הוראות הכנה
שלב 1: הכנת האורז לסושי
- שוטפים את האורז תחת מים זורמים עד שהמים יוצאים שקופים (כדי להסיר עמילן מיותר).
- שמים את האורז בסיר עם 2.5 כוסות מים ומביאים לרתיחה.
- מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים 15 דקות. מכבים את האש ומשאירים מכוסה לעוד 10 דקות.
- בקערה קטנה, מחממים במיקרוגל חומץ אורז, סוכר ומלח עד להמסה מלאה.
- מעבירים את האורז לסיר רחב או קערה, ומוסיפים את תערובת החומץ.
- מערבבים בעדינות עם מרית עץ ומניחים לאורז להתקרר לטמפרטורת החדר.
שלב 2: הרכבת הסושי
- מניחים את מחצלת הסושי על משטח נקי.
- מניחים על המחצלת עלה נורי כשהצד המבריק כלפי מטה.
- טובלים את הידיים במים ומורחים שכבה דקה ואחידה של אורז על העלה, משאירים חור של כ-2 ס"מ בחלק העליון של העלה ללא אורז.
- מניחים בקו אחד לאורך האורך של העלה את חומרי המילוי שבחרתם: רצועות סלמון, אבוקדו, מלפפון וגזר.
- מתחילים לגלגל בעזרת המחצלת מהקצה הקרוב אליכם כלפי מעלה, לוחצים בעדינות כדי לקבל גליל יציב.
- כשהגעתם לחלק שבו אין אורז, משטחים מעט מים על החלק הזה כדי להדביק את הגליל.
שלב 3: חיתוך הסושי
- בעזרת סכין חדה מאוד, לחתוך את הגליל לפרוסות בעובי כ-2 ס"מ.
- מומלץ לטבול את הסכין במים בין כל חיתוך כדי לקבל חיתוך נקי.
שלב 4: הגשה
- מסדרים את פרוסות הסושי על צלחת יפה.
- מגישים עם רוטב סויה, ווסאבי וג'ינג'ר מוחמץ בצד.
מומלץ לאכול מיד כשהסושי טרי.
טיפים להצלחה
- אל תעמיסו מילוי - עדיף פחות מאשר יותר, כדי שהסושי יתגלגל טוב.
- לחומץ האורז תפקיד חשוב – לא לוותר עליו, הוא נותן את הטעם המיוחד לאורז הסושי.
- שימוש באורז ייחודי לסושי (עגול ודביק) קריטי למרקם הנכון.
בתאבון!
