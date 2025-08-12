כיכר השבת
סושי ביתי: הטכניקות שהופכות אותו למקצועי

סושי – אחת ממנות היפן הפופולריות בעולם, שנראה כאילו חייבים ללכת למסעדה יוקרתית בשביל ליהנות ממנו. אבל מה אם אגיד לכם שאפשר להכין סושי ביתי פשוט, טעים ומרשים ממש במטבח שלכם? בלי ציוד מיוחד ועם תוצאות שמרשימות כל אורח? כאן תקבלו מדריך מלא, שלב אחרי שלב, שיבטיח לכם סושי מושלם (אוכל ומתכונים)

סושי ביתי (צילום: כיכר אוכל)

איזה ציוד להכין?

  • מחצלת סושי (Bamboo rolling mat) – עוזרת לגלגל את הסושי, אפשר למצוא בחנויות כלי מטבח או להזמין באינטרנט
  • סכין חדה וגדולה
  • קערה עם מים (להרטיב את הידיים כשמטפלים באורז)
  • קערה קטנה עם חומץ אורז
מנות/יחידות40
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    • 2 כוסות אורז לסושי (או אורז עגול דביק)
    • 2.5 כוסות מים
    • 3 כפות חומץ אורז
    • 1 כף סוכר
    • 1 כפית מלח

    למילוי (ניתן לשנות ולהוסיף לפי הטעם):

    • 200 גרם סלמון מעושן חתוך לרצועות דקות / סלמון טרי איכותי (לדרגת סושי), שמיועד לאכילה ללא בישול
    • 1 אבוקדו בשל, חתוך לרצועות
    • מלפפון, קלוף וחתוך לרצועות דקות
    • גזר חתוך לרצועות דקות
    • עלי נורי (אצות מיובשות) – 5-6 עלים
    • רוטב סויה להגשה
    • ווסאבי וג'ינג'ר מוחמץ – אופציונלי

    הוראות הכנה

    שלב 1: הכנת האורז לסושי

    • שוטפים את האורז תחת מים זורמים עד שהמים יוצאים שקופים (כדי להסיר עמילן מיותר).
    • שמים את האורז בסיר עם 2.5 כוסות מים ומביאים לרתיחה.
    • מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים 15 דקות. מכבים את האש ומשאירים מכוסה לעוד 10 דקות.
    • בקערה קטנה, מחממים במיקרוגל חומץ אורז, סוכר ומלח עד להמסה מלאה.
    • מעבירים את האורז לסיר רחב או קערה, ומוסיפים את תערובת החומץ.
    • מערבבים בעדינות עם מרית עץ ומניחים לאורז להתקרר לטמפרטורת החדר.

    שלב 2: הרכבת הסושי

    • מניחים את מחצלת הסושי על משטח נקי.
    • מניחים על המחצלת עלה נורי כשהצד המבריק כלפי מטה.
    • טובלים את הידיים במים ומורחים שכבה דקה ואחידה של אורז על העלה, משאירים חור של כ-2 ס"מ בחלק העליון של העלה ללא אורז.
    • מניחים בקו אחד לאורך האורך של העלה את חומרי המילוי שבחרתם: רצועות סלמון, אבוקדו, מלפפון וגזר.
    • מתחילים לגלגל בעזרת המחצלת מהקצה הקרוב אליכם כלפי מעלה, לוחצים בעדינות כדי לקבל גליל יציב.
    • כשהגעתם לחלק שבו אין אורז, משטחים מעט מים על החלק הזה כדי להדביק את הגליל.

    שלב 3: חיתוך הסושי

    • בעזרת סכין חדה מאוד, לחתוך את הגליל לפרוסות בעובי כ-2 ס"מ.
    • מומלץ לטבול את הסכין במים בין כל חיתוך כדי לקבל חיתוך נקי.

    שלב 4: הגשה

    • מסדרים את פרוסות הסושי על צלחת יפה.
    • מגישים עם רוטב סויה, ווסאבי וג'ינג'ר מוחמץ בצד.

    מומלץ לאכול מיד כשהסושי טרי.

    טיפים להצלחה

    • אל תעמיסו מילוי - עדיף פחות מאשר יותר, כדי שהסושי יתגלגל טוב.
    • לחומץ האורז תפקיד חשוב – לא לוותר עליו, הוא נותן את הטעם המיוחד לאורז הסושי.
    • שימוש באורז ייחודי לסושי (עגול ודביק) קריטי למרקם הנכון.

    בתאבון!

