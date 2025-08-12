מתכון מנצח סושי ביתי: הטכניקות שהופכות אותו למקצועי סושי – אחת ממנות היפן הפופולריות בעולם, שנראה כאילו חייבים ללכת למסעדה יוקרתית בשביל ליהנות ממנו. אבל מה אם אגיד לכם שאפשר להכין סושי ביתי פשוט, טעים ומרשים ממש במטבח שלכם? בלי ציוד מיוחד ועם תוצאות שמרשימות כל אורח? כאן תקבלו מדריך מלא, שלב אחרי שלב, שיבטיח לכם סושי מושלם (אוכל ומתכונים)

כא כיכר אוכל כיכר השבת | 11:52