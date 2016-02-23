ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש חנינה ללא הודאה באשמה ומצטט את ניקסון; האם הנשיא יכול להתערב במשפט מתנהל, וכיצד עסקאות פוליטיות של מנהיגים בעולם מוכיחות את סכנת קריסת האמון הציבורי? | צומת רב תחומי (מגזין כיכר)
רגע לפני שהוא עוזב את ישראל בתום ביקור ממושך, ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני נאם היום מעל בימת הכנסת ושיבח את ישראל. קודם לכן, גילה רה"מ נתניהו כי רוזה, אמו של ברלוסקוני, הצילה יהודיה בתקופת השואה, מידיו של נאצי. דיווח מהישיבה החגיגית (חדשות)
ראש-ממשלת איטליה, סילביו ברלוסקוני, מקיים מאז אתמול ביקור בישראל, מלווה בפמלייה גדולה הכוללת גם שרים בכירים. הוא ערך ביקור במוזיאון "יד ושם" ולא היסס כשהצהיר על הידידות העמוקה שנרקמה בין שתי המדינות: "מדינת ישראל חברה קרובה שלנו" (חדשות)