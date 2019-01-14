פרסום ראשון: מנהל ציון 'שמעון הצדיק' בירושלים, הרב נורי חנניה, ניצל מנסיון לינץ' של בני מיעוטים. הנערים, זרקו סלעים לעבר רכבו, ובנס - הוא ניצל. בשיחה ל'כיכר השבת' אומר חנניה: "הם זרקו עלי סלע גדול שעבר שלוש-ארבע ס"מ מעל הראש שלי, כמעט זה פגע בי. אם זה היה פוגע בי הייתי נפצע קשה, אם לא חס ושלום גם יכול למות מזה. זה נס, פשוט נס". תיעוד (חדשות)
"מדובר בעונש חסר פרופורציות, נקבע על גבו של בניזרי רף ענישה חדש וזו לבדה עילה לבקשה לדיון נוסף" אומר ל´כיכר השבת´ עוה"ד אבי חימי המרכז את הצוות המשפטי החדש, המתכונן להגיש בשבוע הבא בקשה לדיון נוסף בעניינו ● נתנאל – בנו של בניזרי ל´כיכר השבת´: "אבי חזק ומלא אמונה, הוא לא ישבר" (בארץ)