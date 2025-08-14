ממשלת ניז'ר החלה בחקירה רשמית בעקבות מכירת מטאוריט נדיר שמקורו במאדים, אשר נמצא בשטחה ונמכר ב־16 ביולי 2025 במכירה פומבית של בית המכירות סות'ביס בניו יורק תמורת 5.3 מיליון דולר לקונה שלא נחשף.

המטאוריט, המכונה NWA 16788, התגלה בנובמבר 2023 באזור אגאדז שבצפון המדינה על ידי מחפש מטאוריטים אנונימי. המשקל שלו 24.5 קילוגרמים ואורכו כמעט 38 ס"מ, והוא נחשב למטאוריט הגדול ביותר ממאדים שאי פעם נמצא - המהווה כ־6.5% מכלל חומרי המקור ממאדים הידועים על פני כדור הארץ, וגדול בכ־70% מהמטאוריט הבא בגודלו.

על פי ההערכות המדעיות, סלע זה נפלט ממאדים לאחר פגיעת אסטרואיד, עבר מרחק עצום בחלל, ונחת במדבר הסהרה. עד כה זוהו בעולם רק כ־400 מטאוריטים ממאדים, מה שהופך את הממצא לייחודי במיוחד.

מועצת השרים של ניז'ר הודיעה בחדשות המדינה כי הנחת העבודה היא שמדובר במקרה של "סחר בינלאומי בלתי חוקי", והורתה לשרי המכרות, ההשכלה הגבוהה והמשפטים לבדוק את נסיבות הוצאת המטאוריט מהמדינה. לטענת הממשלה, אין כל תיעוד המאשר שניתן היתר לייצוא או שהמדינה קיבלה הכנסות כלשהן מהמכירה.

בבית המכירות סותביס דחו בתוקף את הטענות על הברחה, והצהירו כי הוצאת המטאוריט מניז'ר התבצעה "בהתאם לכל הנהלים והתקנות הבינלאומיות", וכי "כל המסמכים הרלוונטיים היו תקינים בכל שלב".

פרופ’ פול סרנו, מייסד ארגון "מורשת ניז'ר", ציין כי המכירה מהווה לכאורה הפרה של חוקי מורשת תרבותית בינלאומיים: "אי אפשר פשוט להוציא מהמדינה חפץ בעל חשיבות כה גדולה למורשתה - תקופה זו של חמדנות קולוניאלית מאחורינו".

החקירה נערכת על רקע מצבה הכלכלי הקשה של ניז'ר, שנחשבת לאחת המדינות העניות בעולם, ועל רקע השאלה כיצד נכס מדעי כה נדיר - שערכו עצום - עזב את גבולותיה ללא פיקוח ובלי להביא תועלת לאזרחיה.