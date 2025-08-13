צה"ל פתח בחקירה ביטחונית נרחבת בעקבות הדלפת "תכנית חומת יריחו" – מסמך סודי של אגף המודיעין שפורסם בתקשורת בימים הראשונים שלאחר פרוץ המלחמה. במסגרת החקירה, תשאלו גורמי ביטחון עשרות אישים ששירתו באמ"ן או נחשפו למסמך, במטרה לנסות ולאתר את מקור ההדלפה. את הדברים פרסמו העיתונאים אבישי גרינצייג וינון שלום יתח בערוץ i24

החקירה המשותפת לצה"ל ולמשטרה הובילה לגיבוש מסקנות ראשוניות, שהועברו לפרקליטות המדינה. כעת, על המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד אלון אלטמן, ועל פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן, להכריע האם להתקדם לשלב של חקירה פלילית באזהרה נגד חשודים פוטנציאליים.

אולם, לפי גורם הבקי בפרטי הפרשה, הסיכויים להתקדמות משמעותית בתיק נמוכים: "החקירה נפתחת באיחור של כמעט שנתיים, ובמשך התקופה נחשפה לתכנית כמות גדולה מאוד של אנשים. במצב כזה קשה מאוד לאתר את המדליף בפועל, והערכתנו היא שהתיק ייסגר מבלי שיוגשו כתבי אישום".

המסמך המדובר, המכונה בצה"ל "חומת יריחו", עסק במערכי ההיערכות הצבאית והמודיעינית של חמאס, ובחלק מהדיונים הפנימיים סביבו נטען כי היו בו אינדיקציות מוקדמות לכוונות הארגון – אינדיקציות שלא זכו להתייחסות מספקת טרם מתקפת ה-7 באוקטובר. פרסומו בכלי התקשורת עורר סערה ציבורית ושאלות נוקבות על אופן השמירה על מידע רגיש בתקופה של מתיחות ביטחונית.

כפי שדיווחנו בעבר, אלוף פיקוד הדרום אליעזר טלדנו, המליץ למערכת הביטחון לצאת למתקפת מנע כנגד ארגון הטרור חמאס - שנה לפחות לפני מתקפת הפתע במהלך חג שמחת תורה.

טולדנו מסר את המלצתו למערכת הביטחון במהלך ישיבה ביטחונית מסווגת שהתקיימה כשנה לפני ה-7 באוקטובר 2023, ואשר עסקה בביטחון המדינה. טלדנו הציג בפני המערכת את הנתונים אודות תוכנית סודית של חמאס שכונתה "חומת יריחו".

"חומת יריחו" כללה תוכניות של מחבלי ה'נוחבה' - יחידת העילית והקומנדו של החמאס לפרוץ את חומת ההגנה בדרום ו"לכבוש" במכת הפתיחה מספר יישובים בעת ובעונה אחת בדרום הארץ.

"מאחר ולמערכה יש מחיר", ציין טולדנו באותה ישיבה מסווגת, "כל עוד היתרון הצבאי המשמעותי נשמר, נשאף להרחיק את המלחמה הבאה. אך לאורך ציר הזמן והתקדמות האויב יש נקודה בה יהיה עלינו לצאת למתקפת מנע. פיקוד הדרום נדרש לקבוע את הנקודה וממנה להמליץ".