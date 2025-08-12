כיכר השבת
התקדמות בשלוש חזיתות

סין מאיצה את מירוץ החלל המודרני: משימות למאדים, גילויים מהירח ובדיקת נחתת מאוישת

תוכנית שאפתנית להחזרת דגימות ממאדים, תגליות מדעיות מהצד הרחוק של הירח ובדיקת נחתת ירח מאוישת - סין מסמנת יעדים חדשים בדרך להפוך למעצמת חלל מובילה (בעולם)

תמונת 'סלפי' שצולמה על ידי הרובר הסיני Zhurong על מאדים במהלך משימת Tianwen-1 (צילום: China News Service)

סין ממשיכה לבסס את מעמדה ככוח עולה בזירת חקר החלל, עם התקדמות משמעותית בשלוש חזיתות מרכזיות - מאדים, הירח, ומשימות מאוישות.

בתחום חקר מאדים, צוות טיאנוון-3 חשף תוכניות נועזות להחזרת דגימות קרקע מכוכב הלכת האדום כבר בשנת 2031. המשימה, הצפויה לשיגור ב־2028, תשתמש במערך דו-שיגורי ותשלב בין איסוף דגימות והחזרתן למסע אחד - בניגוד למתודולוגיה האמריקנית. הכלי שינחת על מאדים יהיה מצויד בזרוע רובוטית וביכולת קידוח לעומק של כשני מטרים, ויסייע בחקר הגיאולוגיה של מאדים.

במקביל, ניתוח מתקדם של דגימות שנאספו במשימת צ'אנג'ה-6 מהצד הרחוק של הירח חשף עדויות לפעילות געשית מהעבר, וכן שיחזור ראשון של שדה מגנטי עתיק מהאזור. נמצא כי הרכב המים במעטפת הצד הרחוק דל יותר לעומת זה של הצד הקרוב, מה שמרמז על הבדלים מהותיים במבנה הפנימי של הירח.

בגזרת המשימות המאוישות, השלימה סין ב־7 באוגוסט את ניסוי הנחיתה וההמראה הראשון של נחתת הירח המאוישת לָניוּאֶה. הנחתת, שתוביל שני אסטרונאוטים בין מסלול סביב הירח לפני השטח ותישא רכב ירח וציוד מחקר, עברה בהצלחה בדיקות של מערכות הבקרה, הממשק והביצועים בתנאי ניסוי מורכבים.

צעדים אלו מחזקים את מעמדה של סין כמתחרה ראשית במירוץ לחלל, עם פוטנציאל להפוך למדינה השנייה בהיסטוריה שתבצע נחיתה מאוישת על הירח - ובמקביל לקדם את המחקר המדעי של שני גרמי שמיים מרכזיים במערכת השמש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר