רחמים חוגי, בכיר במנהלת גיוס החרדים, דורש מאות אלפי שקלים בעקבות סדרת פרסומים עיתונאיים שייחסו לו עבר פלילי שקרי. לדברי פרקליטו, מדובר ברשעות עיתונאית שהובילה במישרין לביטול מינויו היוקרתי לתפקיד ראש מנהלת גיוס החרדים במשטרה (בארץ, חוק ומשפט)
בכירים במשרד הבריאות סיירו בעיריית בני ברק כדי ללמוד - איך לתפעל עיר תחת קורונה. נשמע כמו בדיחה? עו"ד משה מורגנשטרן, מחזיק תיק בריאות בעיריית בני ברק, מסביר איך בני ברק הפכה למודל לחיקוי בהתמודדות עם נגיף הקורונה (אקטואליה)
מנהל הכוללים של "אחוות תורה", הרב משה בינדר, התיישב לשיחה מעמיקה עם שניים, העוסקים בעבודתם בהצלחה אך לא מוותרים על לימוד יומיומי - נציג דגל התורה בעיריית בני ברק עו"ד משה מורגנשטרן ומנהל מכון הסקרים 'אסקריא' דודי דרור (חרדים)
עו"ד משה מורגנשטרן, מהסמלים הבולטים של קהילת החרדים העובדים, קודם למקום ה-27 של יהדות התורה מהמקום ה-83. בשיחה עם "כיכר השבת" הוא אומר כי מדובר בהתקדמות דרמטית: "יש נכונות לפתור ולסייע, תראו מי האנשים שנמצאים לפני ואחרי ברשימה לכנסת. נקים בקרוב בתי ספר לקהילה" (חרדים, בארץ)