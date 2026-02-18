לכאורה: המינוי בוטל בגלל פייק ניוז והקריירה קרסה בפריים-טיים

תביעת דיבה ( צילום: AI )

בשעה שרחמים חוגי התכונן לעבור לתפקידו החדש והיוקרתי כראש מנהלת גיוס החרדים במשטרת ישראל, הוא לא דמיין שהאויב הגדול ביותר שלו יהיה המרקע. בכותרות ראשיות ובדיווחים דרמטיים, הוצג חוגי כמי שנושא עמו "עבר פלילי עשיר" והרשעות חמורות. אלא שמאחורי המילים המפוצצות הסתתרה מציאות הפוכה: תיקים סגורים, חוסר הוכחות ושם טוב שנרמס לעיני כל המדינה. כעת, כשהמינוי בוטל והקריירה שלו ספגה מכה אנושה, חוגי יוצא למלחמה על חייו המקצועיים – בבית המשפט.

הכפשה ששווה מאות אלפי שקלים רחמים חוגי, המכהן כבכיר במנהלת גיוס החרדים בצה"ל, שיגר השבוע באמצעות עו"ד משה מורגנשטרן מכתב התראה חריף לפני נקיטת הליכים משפטיים להנהלת ערוץ i24NEWS, לבעלים פטריק דרהי ולכתב משה שטיינמץ. בגלל סרטון חמור בטלפון שלו: ישראלי נעצר בספינת תענוגות במיאמי יוסי נכטיגל | 18.02.26 החטוף היה המום: כשהמחבל עזב, מצלמה השתלשלה מהתקרה שמשון הייניקן | 18.02.26 כפי שפורסם לראשונה באתר "כיכר השבת", חוגי טוען כי מדובר במסע הכפשה שקרי וזדוני שנועד להטעות את הציבור ולחסל את דמותו הציבורית. במוקד התביעה עומדת הטענה כי הערוץ ייחס לחוגי עבירות פליליות חמורות – קביעה המוגדרת במכתב כ"שקר מתועב". עו"ד מורגנשטרן מציין כי חוגי מעולם לא הורשע בעבירות אלו, וכי הפרסומים הציגו מצג שווא תוך התעלמות מוחלטת מכך שהתיק נגדו נסגר ובית המשפט אף הביע ספק רב באמיתות הטענות המקוריות שהועלו נגדו בעבר.

עו"ד משה מורגנשטרן ( צילום: כיכר )

כשהמיקרופון הופך לכלי להריסת קריירה

לפי המכתב, הערוץ בחר להציג אמירות של המשטרה כעובדות מוגמרות למרות שלא הוכחו מעולם בערכאות משפטיות. "מדובר ברשעות עיתונאית שגרמה במו ידיה לביטול מינוי של אדם", נכתב בהתראה. הנזק לא נעצר על המסך; הפרסומים קיבלו תהודה נרחבת באתר האינטרנט של הערוץ וברשתות החברתיות, מה שהוביל לגל של כתבות המשך בערוצים אחרים שהדהדו את אותו המידע הכוזב ללא בדיקה.

חוגי לא מסתפק בגינוי ומציב דרישות כספיות נוקשות: פיצוי בסך כ-160,000 ש"ח עבור כל פרסום שקרי, נוסף על הסרה מיידית של התכנים ופרסום התנצלות בולטת במהדורה המרכזית ובאתר. לדברי עורך דינו, הנזק הכלכלי העצום שנגרם לו כתוצאה מאובדן המשרה הבכירה עולה עשרות מונים על סכום הפיצוי הנדרש כעת לצורכי פשרה.

"לא נשלים עם רמיסת השם הטוב"

עו"ד משה מורגנשטרן מסר בתגובה: "מדובר בפרסומים שקריים לחלוטין המהווים הפרה בוטה של חוק איסור לשון הרע. לא נשלים עם מצב בו כלי תקשורת רומס בבוטות את שמו הטוב של אדם על בסיס עובדות שאינן נכונות. ככל שהערוץ לא ייענה לדרישותינו בתוך שבעה ימים, מרשי יפנה לערכאות המשפטיות וינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למצות את הדין בתביעת ענק".

הפרשה הזו מעלה שוב את השאלה המוסרית הכואבת: האם האחריות העיתונאית נדחקת הצידה במירוץ אחרי הרייטינג? עבור רחמים חוגי, התשובה לשאלה הזו שווה הרבה יותר מכסף – היא שווה את העתיד המקצועי שבנה בעשר אצבעות.

בערוץ i24NEWS בחרו שלא להתייחס לכתבה.