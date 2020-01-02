כדי שתוכלו לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפא קצת את הנפש, ומכיוון שלא כל הציבור מחזיק רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק השני (בין הזמנים)
מה הופך את העטלפים לבעלי חיים כה מרתקים? כיצד הם מנווטים בחשכה? כמה יתושים יכול עטלף לאכול בלילה? מדוע תרדמת החורף שלהם כה חשובה? כיצד שומרים עליהם מפני הכחדה? היכן ניתן לצפות בעטלפים בטבע בארץ? צאו לטיול לילי מסקרן ותדעו (טיולים)