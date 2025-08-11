נסיעה באוטובוס | אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מסלול באוטובוס - החלק השני: לרגל 'בין הזמנים' יצאנו ב'כיכר השבת' לבדוק עבורכם את האתרים והשמורות המבוקשים בארץ שניתן להגיע אליהם באמצעות תחבורה ציבורית.

לטייל וליהנות - גם בלי רכב • החלק הראשון | אתרי מים ושמורות טבע הנגישים בתחבורה ציבורית לא זו אף זו, בדקנו עבורכם את מסלולי הנסיעות משלושה מוקדים: בני ברק, ירושלים וחיפה. וגם כמה זמן תיארך לכם הנסיעה (באופן משוער). לנוחיותכם, הקפדנו להכניס רק אתרים שהדרך מהתחנה לאתר היא עד 10 דקות. כמו כן הכנסנו רק מסלולים ואתרי מים - פארקים עירוניים ומוזאונים שונים לא נכללו. שימו לב: קווים רבים בצפון או בדרום פועלים פעמים בודדות ביום - עליכם לברר מראש את שעות הפעילות בכדי שלא תתקעו. בנוסף, ישנם קווים או אתרים המותנים בהזמנה מראש - לתשומת ליבכם. כמו כן, אין אחריות על מצב המים באתרים או על בעיות רוחניות שיתכנו. תכינו את התיקים - יצאנו לדרך!

גמלא ( ארי גולדהבר )

אתרי מים ושמורות טבע בצפון

ת.ז על המקום: שביל הליכה של כ-2 ק"מ המסומן בצבע אדום יוצא מחניון אשר נמצא בסמוך לצומת דליות, חוצה את נחל דליות ומגיע לתצפית יפה על מפלי הבזלת. מכאן ניתן לחזור לתחילת המסלול או להמשיך עוד כק"מ וחצי עד לגן הלאומי גמלא (בתשלום) לסיור במבצר העתיק שנפל בידי הרומאים בימי בית שני.

לתשומת ליבכם, המשך הנחל המתחבר לשמורת טבע גמלא אינו נגיש לחזרה בתחבורה ציבורית. כך גם חלקו האחרון של נחל דליות, המכונה "המג'רסה", אינו נגיש.

מבני ברק: כשעתיים ורבע נסיעה. יציאה בקו 969 לטבריה. ירידה בתחנת צומת פוריה (מס׳ 52485). המתנה לקווים 490 או 123. נסיעה של 18 תחנות עד לתחנת מכללה איזורית עמק הירדן (מס׳ 52497). המתנה לקו 966 לקצרין. נסיעה של 23 תחנות עד תחנת צומת דליות.

מהתחנה יש לשוב לכיוון ממנו באתם. יש לפנות ימינה בפנייה הראשונה, לכביש 869. בתום צעידה של כ-800 מטר יש לפנות ימינה לכביש גישה לחניון.

בחזור, יש לשוב לכביש הראשי ממנו באתם בהלוך. מצד ימין תחנת צומת דליות, יש להמתין לקו 16 ולנסוע 8 תחנות עד לתחנת צומת מעלה גמלא (מס׳ 52877). יש להמתין לקו 57 לתחנה מרכזית טבריה ומשם להמשיך בקו 969 לבני ברק.

מירושלים: כשעתיים וחצי נסיעה. יציאה מתחנה מרכזית קומה 3/רציפים. המתנה לקו 966 לקצרין. נסיעה ישירה של 75 תחנות עד לתחנת צומת דליות. משם להמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב לכביש הראשי ממנו באתם בהלוך. מצד ימין תחנת צומת דליות גולן, יש להמתין לקו 966 ישיר לתחנה מרכזית ירושלים.

מחיפה: כשעתיים נסיעה. יציאה ממרכזית המפרץ בקו 503. נסיעה של 36 תחנות עד לתחנת דרך החרמון/דליות (מס׳ 52858). המתנה לקו 11 ונסיעה של 13 תחנות עד לתחנת צומת דליות. מהתחנה יש לשוב לכיוון ממנו באתם. יש לפנות שמאלה בפנייה הראשונה, לכביש 869, ומשם להמשיך באותו אופן.

לחילופין, בדרך מעט יותר ארוכה, ניתן לצאת ברכבת עד לתחנת רכבת בית שאן. לצאת מחוץ לתחנת הרכבת ולהמתין בתחנת ת. רכבת בית שאן/איסוף (מס׳ 54842) לקו 1. נסיעה של 16 תחנות עד לתחנת שדרות מנחם בגין/בן גוריון (מס׳ 55607). המתנה לקו 966 לקצרין ולהמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב לכביש הראשי ממנו באתם בהלוך. מצד שמאל תחנת צומת דליות. המתנה לקו 11 או 151. נסיעה של 13 תחנות עד לתחנת קניון לב קצרין (מס׳ 53392). המתנה לקו 43 לחצור הגלילית. נסיעה של 9 תחנות עד לתחנת צומת מחניים (מס׳ 51430). משם נסיעה בקו 500 או 505 לתחנת מרכזית המפרץ.

מים בנחל עמוד ( צילום: לייזר )

נחל עמוד עליון ונחל מירון

ת.ז על המקום: המסלול בנחל עמוד עליון ונחל מירון עובר דרך בריכות מים, בוסתנים ומעיינות, ומציע גם אתרים היסטוריים כמו טחנת קמח ובית מלאכה. מתאים למשפחות ומסומן בשחור, עם אפשרות לחזור באותו שביל או לבחור באפשרויות נוספות. רמת הקושי בינונית, ואורך המסלול כ-3 קילומטרים.

המסלול המוכר הוא מ'חניון הפיתול' בהר מירון לכביש הגישה לבית הקברות בצפת. לתשומת ליבכם בית הקברות אינו נגיש לתחבורה ציבורית, כך שעדיף לצאת ממירון ולשוב באותה הדרך.

מבני ברק: כשעתיים ורבע נסיעה. יציאה בקווים למירון וירידה בתחנת מירון מרכז. יש לרדת ל'חניון הפיתול' הנמצא בתחתית המושב. ניתן לרדת בשביל ישראל המתחבר לפאתי המושב מאחורי קבר הרשב"י או לצעד בשולי כביש הגישה במשך 8 דקות עד לחניון.

בחזור יש לעלות מהחניון אל המושב ולשוב מהמושב בקווים אל בני ברק.

מירושלים: כשעתיים וחצי נסיעה. יציאה בקווים למירון וירידה בתחנת מירון מרכז ולהמשיך באותו אופן. חזור לירושלים באותו האופן.

מחיפה: כשעה ועשרים נסיעה. יציאה מתחנת מרכזית המפרץ בקו 361 לצומת מירון. ולהמשיך באותו אופן. חזור לחיפה באותו האופן.

עין אפק ( צילום: עמנואל אשד )

שמורת עין אפק

ת.ז על המקום: שמורת עין אפק היא פנינת טבע בקריית ביאליק, מציעה מסלול קל ונגיש באורך 1 ק"מ. תיהנו מטחנת קמח עתיקה, שביל הבריכות והביצה, וגן מקלט לצמחים נדירים. הכניסה בתשלום.

מבני ברק: כשעתיים נסיעה. יציאה בקו 970 לחיפה. ירידה בתחנת טרומפלדור/כיכר דוד (מס' 41209). המתנה לקו 145 לקריית מוצקין. נסיעה של 7 תחנות עד לתחנת חלוצי התעשיה/יגאל ידין (מס׳ 42734). המתנה לקו 14 לקריית מוצקין. משם נסיעה של 21 תחנות עד לתחנת נעמי שמר/עוזי חיטמן.

מהתחנה יש לחזור אחורה לכיוון ממנו באתם, אל כביש 7911. כעבור כ-20 מטרים יש לפנות שמאלה לכביש 7911. על הכביש המשיכו ישר כ-300 מטרים עד לכיכר. בכיכר יש לפנות שמאלה לדרך עפר ולהמשיך כ-4 דקות עד הכניסה לאתר.

בחזור, יש לשוב אל הכביש הראשי ממנו באתם בהלוך. בהגיעכם אל הפנייה לרחוב עוזי שמר - בו ירדתם בהלוך - המשיכו מעט על הכביש הראשי אל תחנת בית עלמין צור שלום. המתנה לקו 14. נסיעה של 20 תחנות עד לתחנת יגאל ידין/חלוצי התעשייה. המתנה לקו 145 ונסיעה של 6 תחנות עד לתחנת טרומפלדור/חניתה. יש לחצות את הכביש לתחנה שממול, טרומפלדור/כיכר דוד ונסיעה בקו 970 לבני ברק.

מירושלים: כשעתיים וחצי נסיעה. יציאה מתחנת בן גוריון/שערי ירושלים בקו 972 לחיפה. נסיעה של 3 תחנות וירידה בתחנת טרומפלדור/כיכר דוד (מס' 41209), ומשם להמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב באותו אופן כמו המסלול לבני ברק. בתחנת טרומפלדור/חניתה יש להמתין לקו 972 לירושלים.

מחיפה: חצי שעה נסיעה. יצאה מתחנת מרכזית המפרץ במטרונית 1,2,4 עד לתחנת צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור. יש לחצות את הכביש למדרכה הסמוכה לביג ולהמתין בתחנת ההסתדרות/צומת קרית אתא לקו 14 ומשם להמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב באותו אופן ולרדת בקו 14 בתחנת חלוצי התעשייה/צ. קריית אתא, ולחצות את הכביש לתחנת המטרונית מתחת לגשר ומשם להמשיך לתחנת מרכזית המפרץ.

הכינרת ( צילום: (שאטרסטוק) )

מעיין נון

ת.ז על המקום: מעיין עין נון ממוקם בכניסה לישוב מגדל, שעל שפת הכנרת, צפונית לטבריה ולפני קיבוץ גינוסר. המעיין נובע אל תוך שתי בריכות – האחת טבעית והשנייה מלאכותית, הבריכה הגדולה בעומק של כמטר. הכניסה חינמית.

מבני ברק: כשעתיים נסיעה. יציאה בקו 969 לטבריה וירידה בתחנה מרכזית טבריה. המתנה לקווים 450, 541, 59, 48. נסיעה של 5 תחנות עד לתחנת מסעף מגדל צפון (מס׳ 57007). לחצות בזהירות את הכביש לצד הנגדי ולהיכנס בדרך כורכר של שביל ישראל. בתום צעידה של 600 מטר תגיעו למעיין.

בחזור, יש לצאת מהמעיין דרך שביל ישראל עד לכיכר, לחצות את הכיכר לכיוון דרום ולהגיע לתחנת מסעף מגדל צפון (מס' 58023). המתנה לקווים 50, 450, 541 לתחנה מרכזית טבריה. משם להמשיך בקו 969 לבני ברק.

מירושלים: שעתיים ו-20 נסיעה. יציאה מתחנה מרכזית קומה 3/ רציפים, המתנה לקווים 961 או 962 לתחנה מרכזית טבריה ומשם להמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב באותו אופן כמו המסלול לבני ברק, ובתחנה מרכזית טבריה להמשיך בקווים 961 או 962 לתחנה מרכזית ירושלים.

מחיפה: שעה וחצי נסיעה. יציאה ממרכזית המפרץ בקו 430 לתחנה מרכזית טבריה ומשם להמשיך באותו אופן. בחזור, לשוב כשאר המסלולים לתחנה מרכזית טבריה ומשם להמשיך לחיפה בקווים 430 או 434.

( צילום: ישראל שפירא )

אתרי מים ושמורות טבע במרכז

שמורת הסטף

ת.ז על המקום: במעיינות סטף נפגוש שבילי טיול מתפתלים בנוף הרים ציורי, בין מעיינות ניקבה ומדרגות חקלאות עתיקה. המסלולים: מסלול מעגלי למשפחות - 1 ק"מ, (כשעה ללא הכניסה לניקבות המעיינות, כשעתיים כולל הניקבות) מסלול מעגלי למיטיבי לכת - 3.5 ק"מ, מסלול קווי למיטיבי לכת - 1.5 ק"מ. המסלולים יוצאים מחניון הסטף העליון.

החניון התחתון אינו נגישה בתחבורה ציבורית. (ניתן ללכת ממסעף סטף דרך המעיינות, לעלות לעין חנדק ולסיים את הטיול בכניסה לבי"ח הדסה עין כרם, משם יש נגישות טובה בתחבורה ציבורית).

מבני ברק: כשעה וחצי נסיעה. יציאה מבני ברק בקווים 411, 416. ירידה בתחנת וייצמן/גבעת שאול. חצייה לתחנת היציאה מירושלים בן גוריון/שערי ירושלים. המתנה לקו 183 לכסלון. נסיעה של 4 תחנות עד לתחנת מסעף סטף (מס׳ 5586).

מהתחנה יש לשוב אחורה לפנייה השנייה מהכיכר לכביש 395. משפת הכביש ניתן להיכנס לשביל ישראל. בצעידה בת 6 דקות בשביל המסומן תגיעו לחניון העליון.

בחזור, יש לשוב לכביש ממנו באתם, ובכיכר הסטף לפנות ימינה - לכיוון ממנו באתם בהלוך. מצד ימין להמתין בתחנת מסעף סטף לקו 183 לשדרות שז"ר/בנייני האומה. משם להמשיך לתחנת גשר המיתרים/שדרות הרצל ולהמשיך לבני ברק בקווים העוברים בתחנה.

מירושלים: כחצי שעה נסיעה. יציאה מתחנת שדרות שז"ר/ בנייני האומה בקו 183, ומשם להמשיך באותו אופן. בחזור, לשוב באותו דרך כמו ראשית המסלול לבני ברק.

מחיפה: כשעתיים נסיעה. יציאה בקו 972 לירושלים. ירידה בתחנת וייצמן/גבעת שאול. חצייה לתחנת היציאה מירושלים בן גוריון/שערי ירושלים. המתנה לקו 183 לכסלון ומשם להמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב באותו אופן כמו במסלול לבני ברק, ולהמתין בתחנת גשר המיתרים/שדרות הרצל לקו 972 לחיפה.

הסטף ( צילום: ישראל שפירא )

ת.ז על המקום: נחל קטלב בהרי ירושלים מציע נופים מרהיבים והליכה בערוץ הנחל בין מצוקים, מפלונים ועצי קטלב בעלי גזע אדמדם בוהק.

המסלול המעגלי בנחל קטלב מתחיל את דרכו מחניון 'בר בהר' ושם הוא גם מסתיים, צריך לקחת בחשבון כי צליחת המסלול המעגלי הופכת את הטיול לרשת קושי קשה ומתאימה למשפחות מטיבות לכת בלבד. אורכו המלא של המסלול כ 6.5 ק”מ. חלקו הראשון של המסלול במגמת ירידה וחלקו השני במגמת עליה וטיפוס.

מבני ברק: כשעה וחצי נסיעה. יציאה בקו 411 לירושלים. ירידה בתחנת גולומב/קוליץ (מס׳ 4256). מהתחנה יש לשוב אחורה אל הצומת ולפנות שמאלה אל רחוב קוליץ. לחצות את הכביש ולהמתין בתחנת קוליץ/גולומב (מס׳ 3560) לקו 517. אחרי נסיעה של 3 תחנות יש לרדת בתחנת דרך חיים ע.קוליץ/האביבית ולהמתין לקו 194 למטע. נסיעה של 4 תחנות עד לתחנת צומת נס הרים (מס׳ 5494). מהתחנה יש להמשיך ישר כ-400 מטרים עד לחניון 'בר בהר'. מאחורי המתחם נכנסים לנחל.

בחזור, יש לשוב מהחניון לאותה תחנה שירדתם בה בהלוך. להמתין לקו 137 לבית שמש. נסיעה של תחנה אחת וירידה בתחנת שדרות יגאל אלון/הצבע (מס' 6246). בתחנה יש להחליף לקו 4 ולהמשיך 2 תחנות עד לתחנת כביש 3855/שדרות יגאל אלון. מהתחנה יש לשוב אחורה ולחצות את הכיכר, ולהמשיך מתחנת כביש 3855/שדרות יגאל אלון (מס' 6211) בקווים לבני ברק.

מירושלים: כשעה נסיעה. יציאה מתחנת גשר המיתרים/שד' הרצל. המתנה לקווים 504, 6, 531. נסיעה של 5 תחנות עד לתחנת אצטדיון טדי/א''ס ביתר (מס׳ 222). המתנה לקו 194 למטע. נסיעה של 7 תחנות עד לתחנת צומת נס הרים (מס׳ 5494), ומשם להמשיך באותו אופן.

בחזור, יש לשוב מהחניון לכיכר שבסמוך אליו ירדתם בהלוך, ולפנות שמאלה לכביש ממנו באתם. להמתין בצד ימין בתחנת צומת נס הרים (מס' 1498). נסיעה של 8 תחנות עד לתחנת אצטדיון טדי/א''ס ביתר (מס׳ 202). משם להמשיך בקווים 504, 531 לגשר המיתרים.

מחיפה: כשלוש שעות נסיעה. יציאה ממרכזית המפרץ ברכבת לתחנת רכבת תל אביב אוניברסיטה. החלפה לרכבת לבית שמש. יציאה מתחנת הרכבת והמתנה בתחנת ת. רכבת בית שמש (מס׳ 6203) לקו 137. נסיעה של 2 תחנות עד לתחנת צומת נס הרים (מס׳ 5496). מהתחנה יש לחזור מהכיוון שבאתם ולהמשיך בכיכר לכיוון חניון 'בר בהר'. ומשם להיכנס לנחל.

בחזור, יש לשוב באותה הדרך לבני ברק, ולהמתין בתחנת כביש 3855/שדרות יגאל אלון (מס' 6211) לקו 978 לחיפה.

ברכות למרגלות צוקים בנווה מדבר הנמוך בעולם. עינות צוקים ( צילום: יעקב שקולניק )

אתרי מים ושורות טבע בדרום

שמורת טבע עינות צוקים

ת.ז על המקום: שמורת הטבע עינות צוקים מתפרשת על פני 5 ק"מ לאורך חופו הצפוני של ים המלח. בשמורה ישנן מספר נביעות של מים מתוקים, ועין פשח'ה (עינות צוקים) היא המרכזית שבהן. הכניסה לשמורה בתשלום.

באתר מספר מסלולים המשתנים בין חצי שעה ל-4 שעות: מסלול טיול – המסלול המעגלי המסומן עובר בבתי הגידול המגוונים שבשמורה ובין האתרים העיקריים שבה ולאורכו שלטי הסבר. "השמורה החבויה" – חלקה הדרומי של השמורה. באזור זה נובעים עינות צוקים, והוסדר בו מסלול הליכה בין בריכות מים צלולים וצמחייה שופעת. מעינות צוקים לנחל קומראן - מסלול למטיבי לכת באורך כ-9.5 ק"מ ובמשך כ-4 שעות. המסלול אורכי, ומתחיל בשער הכניסה לשמורת עיינות צוקים ונגמר בגן לאומי קומראן. (אפשר לעשות את המסלול הלוך ושוב בתוספת 3.5 ק"מ הליכה).

אפשר להגיע בנפרד לגן לאומי קומראן כדי לטייל במערות ובאזור נחל קומראן, וגם להגיע בנפרד לשמורת הטבע עיינות צוקים.

מבני ברק: כשעה וארבעים נסיעה. יציאה בקו 401 לתחנה מרכזית ירושלים. המתנה בקומה 3/רציפים לקווים 444 או 486. לאחר נסיעה של 15 תחנות יש לרדת בתחנת עין פשחה. מהתחנה יש לשוב לכיוון ממנו באתם ולחצות בזהירות לכביש גישה לשמורה.

אם ברצונכם להתחיל בגן לאומי קומראן, יש לצאת באותו אופן ולרדת בתחנה אחת לפני - תחנת צומת קיבוץ קליה/קומראן. מהתחנה יש לשוב מהכיוון ממנו באתם ולפנות שמאלה לכביש 3692. בפיצול להמשיך ישר כ-450 מטר עד הכניסה לאתר.

בחזור מעינות צוקים, יש לצאת מהשמורה אל הכביש הראשי ולפנות ימינה אל תחנת עין פשחה. המתנה לקווים 444, 486, 487 לתחנה מרכזית ירושלים. ומשם להמשיך בכל הקווים לבני ברק.

בחזור מגן לאומי קומראן, יש לשוב לכביש הראשי בו ירדתם בהלוך. לחצות בזהירות את הכביש לתחנת צומת קיבוץ קליה/קומראן (מס׳ 60026). המתנה לקווים 444, 486, 487 לתחנה מרכזית ירושלים. ומשם להמשיך בכל הקווים לבני ברק.

מירושלים: 40 דקות נסיעה. יציאה מתחנה מרכזית ירושלים ומשם להמשיך באותו אופן. גם לגן לאומי קומראן יש להמשיך באותו אופן. בחזור מעינות צוקים או גן לאומי קומראן יש לשוב באותו אופן.

מחיפה: שעתיים וחצי נסיעה. יציאה ממרכזית המפרץ בקו 960 לתחנה מרכזית ירושלים, ומשם להמשיך באותו אופן. גם לגן לאומי קומראן יש להמשיך באותו אופן. בחזור מעינות צוקים או גן לאומי קומראן יש לשוב באותו אופן.

קניונים רמים אל מול נקיקי מים. עין עבדת. ( ארכיון רשות הטבע והגנים )

ת.ז על המקום: נחל זוהר אשר במדבר יהודה הוא מסלול טיול מעגלי המתאים למשפחות. המסלול נמצא מתחת לעין בוקק. אורך מסלול: 2 ק״מ, (תוספת הליכה למצד זוהר וחזרה- כ-1.5 ק"מ). משך הליכה כשעתיים, רמת קושי: בינונית.

המסלול מתחיל ביישוב נווה זוהר. יוצאים מהיישוב בשער קטן בגדר הדרומית, ועולים ימינה עם הסימון הירוק שילווה את כל ההליכה בנחל. לאורך הדרך כמה נקודות צל תחת עצי שיטה. תוך כדי הליכה, הנחל נהיה צר והופך לקניון יפה ומרתק עם עליות לא קשות בעזרת יתדות.

מבני ברק: כשעתיים ו-40 נסיעה. יציאה בקו 401 לתחנה מרכזית ירושלים. המתנה בקומה 3/רציפים לקו 486. לאחר נסיעה של 35 תחנות עד לתחנת נווה זוהר/מועצה אזורית. לכו בעקבות הסימון הירוק הנמצא בחלק הדרומי של המושב. סימן ההיכר הוא שער יציאה (פשפש) אחורי. משם נכנסים לנחל.

בחזור מהנחל יש לשוב לתחנה בה ירדתם ולהמתין לקו 486 לתחנה מרכזית ירושלים. משם יש להמשיך בקווים בני ברק.

מירושלים: כשעתיים נסיעה. יציאה מתחנה מרכזית ירושלים. המתנה בקומה 3/רציפים לקו 486, ומשם להמשיך באותו אופן. בחזור יש לשוב לתחנה בה ירדתם ולהמתין לקו 486 לתחנה מרכזית ירושלים.

מחיפה: כשלוש וחצי שעות. יציאה ממרכזית המפרץ בקו 960 לתחנה מרכזית ירושלים, ומשם להמשיך באותו אופן. בחזור יש לשוב לתחנה בה ירדתם ולהמתין לקו 486 לתחנה מרכזית ירושלים, ומשם להמשיך בקווים לחיפה.