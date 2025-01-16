כיכר השבת

עוד כתבות על עיצומים:

תגובה ישראלית לגל הבינלאומי

|

הבטיח ומקיים

||
3

רכבת ישראל

||
1

אחרי החגים

||
5

"הפרו את החוק"

||
2

לקראת שביתה?

||
2

צעד חד צדדי

|

מחלה כרונית?

||
1

"פשוט ביזיון"

||
4
||
2

הזיה מרגיזה

||
8

בשל עיצומים

||
3

לאחר שלושה ימים

||
9

עיצומים באלעד

||
11

צעד מחאה חריג

||
1

הנוסעים ממשיכים לסבול

|

מתקרבים לפתרון

|

עיצומי הטייסים

||
18
||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר