ברקע גל ההכרה הבינלאומית במדינה פלסטינית, בכירים במערכת הביטחון הישראלית ממליצים להטיל עיצומים אישיים על מנהיגי הרשות הפלסטינית. ההמלצות כוללות פגיעה משמעותית בחופש התנועה שלהם ביהודה ושומרון ובמעבר אלנבי, והטלת סנקציות כלכליות על עסקיהם ומקורות הכנסתם, במטרה להפעיל לחץ ישיר מבלי לפגוע בציבור הרחב (מדיני, בארץ)
בהמשך להצהרת מזכיר המדינה המיועד מרקו רוביו לפיה הממשל החדש יהיה הכי תומך למדינת ישראל ויסיר את העיצומים שהוטלו על תושבי יו"ש, פורסם כי בכוונת הנשיא טראמפ לעשות זאת כבר ביום השני או השלישי לכהונתו | השבוע ביידן חתם על צו נשיאותי המאריך את האפשרות להטלת העיצומים, והוא יבוטל בשבוע הבא מיד אחרי ההשבעה (חדשות, בעולם)