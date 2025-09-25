עיצומים נגד הרשות הפלסטינית: ההמלצות החדשות של מערכת הביטחון

הממשלה הפלסטינית ( צילום: Photo by Flash90 )

בצעד שנועד להיות תגובה ישירה לגל ההכרה הבינלאומי במדינה פלסטינית, בכירים במערכת הביטחון הישראלית ממליצים לדרג המדיני להטיל עיצומים אישיים חסרי תקדים על מנהיגי הרשות הפלסטינית. כך דווח הבוקר (חמישי) בגל"צ.

ההמלצות המונחות כעת על שולחן מקבלי ההחלטות כוללות פגיעה ישירה בבכירים, ובמיוחד בחופש התנועה שלהם. המשמעות המעשית היא הטלת מגבלות תנועה שיחייבו את ראשי הרשות הפלסטינית להישאר בתחום רמאללה, או הגבלה חמורה על יציאתם וכניסתם דרך מעבר אלנבי. בנוסף לפגיעה בחופש התנועה, ממליצים הגורמים הביטחוניים להטיל סנקציות כלכליות שיכו ישירות בעסקיהם הפרטיים ובמקורות ההכנסה של הבכירים. האסטרטגיה מאחורי ההמלצות היא יצירת לחץ אישי וממוקד על ההנהגה הפלסטינית, תוך הקפדה שלא לפגוע בציבור הפלסטיני הרחב. ההמלצות הללו יובאו בקרוב להחלטה סופית של הדרג המדיני, אשר יכריע האם ליישם את המהלך הדרסטי כצעד תגובה למדינות שהכירו לאחרונה בפלסטין.

שר החוץ סער ( צילום: דוברות )

בתוך כך, שר החוץ גדעון סער התראיין לעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" והביע זעם וביקורת חריפה כלפי גל ההכרה האחרון במדינה פלסטינית מצד 11 מדינות.

סער הבהיר כי ההכרה במדינה פלסטינית היא לדעתו "החלטה שגויה לחלוטין" באופן כללי, אך הדגיש כי הפעולה הנוכחית, המגיעה לאחר אירועי 7 באוקטובר ובעיצומה של מלחמת קיום, חמורה במיוחד.

"לעשות זאת עכשיו, לאחר ה-7 באוקטובר, בעוד אנו נלחמים במלחמת קיומית, זה מבחינה מוסרית מחריד ומבחינה פוליטית לא שפוי", אמר סער.

שר החוץ התייחס לסכנה הביטחונית שבהקמת מדינה כזו: "צריך להיות עיוור כדי לא להבין שזו תהיה מדינת חמאס. ולא נאפשר זאת". הוא הסביר כי ללא נוכחות ישראלית, חמאס היה משתלט במהירות על יהודה ושומרון, בדיוק כפי שעשה ברצועת עזה לאחר נסיגת ישראל ממנה.

"היום כולם כאן רואים את הסכנות בכך," סיכם סער, והביע הערכה למדינות "שלא נגררו ליוזמה הזו".