פרטים על המוסד החדש שמעורר את זעמם של הקיצונים | הרב שמצליח להשכין שלום בית בין בני זוג עם דעות קיצוניות מסביר מה צריך לעשות עם מלחמת האחים | מה עדיף, בן קיצוני או בן חילוני | הרבנים שיודעים חשבונות שמים ויכולים להסביר כל אסון ואירוע | החשיפה האוקראינית שתעזור לחסל את חיזבללה (דבר ראשון)
הקורס בסוציולוגיה ביקורתית גרם לעמית להתקרב לדת אך אריק - הרגיש נבגד • איך יתכן לחיות יחד - עם פערים מהותיים שכאלו? • ראיון נוקב עם הרב שעומד מאחורי הארגון שפועל למצוא את הנתיב היהודי, ההלכתי, ההשקפתי והפרקטי בין בני הזוג • מתי זה בלתי אפשרי ומה אומרים לאישה שבעלה ירד מהדרך? (מגזין פסח)