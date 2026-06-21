דבר ראשון – יום ראשון, ושיהיה לנו שבוע טוב.

התחושה המלווה רבים מאיתנו בתקופה האחרונה היא שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת אחים רעיונית ותרבותית. השסעים מעמיקים, הטונים עולים, והשאלה הגדולה המרחפת מעל כולנו היא איך ממשיכים מכאן יחד.

היום בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס וישראל מאיר ננסה לגעת בדיוק בנקודות הרגישות הללו, אך גם לחפש את הדרך לחיבור. לשם כך, יעלה לראיון מיוחד עמי ברעם, מומחה לתקשורת זוגית, לשיחה מרתקת על האופן שבו ניתן להסתדר, לגשר ולמצוא שפה משותפת – למרות חילופי הדעות הקיצוניים והאמונות המנוגדות.

בנוסף, נפתח את התיבות ונדבר על הפשקווילים הסוערים שחטפנו לאחרונה, נשאל את השאלה המורכבת שמסעירה את המגזרים השונים – מה עדיף, בן "עצניק" (מהפלג הירושלמי) או בן חילוני? ונביא את סיפורו המעורר מחשבה של "מעשה בנכה באוטובוס", המציב מראה נוקבת מול החברה שלנו.

כותרות האקטואליה: מחיר הדמים והסערות הציבוריות

הותר לפרסום כואב: ארבעת לוחמי צה"ל נהרגו מפגיעת רחפן נפץ בטנק בו שהו בכפר תיבנית שבדרום לבנון (מצפון לבופור).

סא"ל דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל (חטיבה 401). סמ"ר יואב קליין, בן 21 מהרצליה.סמ"ר נוה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין וסמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון

סערת הרב יצחק יוסף: מתקפה חריפה על היועמ"שית והציבור החילוני הרב יצחק יוסף עורר סערה ציבורית במהלך שיעורו הקבוע במוצאי השבת. בדבריו טען הרב כי העובדה שדונלד טראמפ "התהפך עלינו" נובעת ישירות מהרדיפה הנוכחית אחר בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס. בהמשך דבריו קרא הרב ליועצת המשפטית לממשלה "איזבל ומרשעת", ודיבר בחריפות על "החילונים הריקים", שלטענתו זו הסיבה שהם רודפים את לומדי התורה. הדברים תועדו בסרטון שהופץ ברשתות.

דיווח: טראמפ בוחן ערוץ ישיר עם אייזנקוט; האם בדרך ל"תיק 5000"? דיווחים המגיעים מאנשים המקורבים לדונלד טראמפ חושפים כי הוא בודק אופציה לפתיחת ערוץ תקשורת ישיר עם חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע על רקע המשבר המתמשך של טראמפ עם נתניהו. נזכיר כי אייזנקוט כיהן כרמטכ"ל בזמן כהונתו הראשונה של טראמפ בבית הלבן (עד תחילת 2019). בתוך כך, טראמפ פרסם תמונה של מטוס פאר שקיבל במתנה מקטאר – מה שמעלה אצלנו את התהייה הצינית: האם בישראל אירוע כזה היה הופך מייד לחקירה פלילית תחת השם "תיק 5000"?

פינת היסטוריה: פצע אלטלנה שממשיך לדמם

כדי להבין את שורשי ה"מלחמת אחים" שאנו חווים כיום, יש לחזור לחודש יוני 1948. מדינת ישראל נולדה רק חודש לפני כן, ובחוץ משתוללת מלחמת העצמאות הגורלית על עצם קיומנו.

אל החוף מתקרבת "אלטלנה" – אונייה ענקית שהביא ארגון האצ"ל מאירופה, ועליה מאות לוחמים ובטן מלאה ברובים, מקלעים ותחמושת רבה. בשביל המדינה הצעירה והחצי-חמושה, הגעת האונייה הייתה אמורה להיות יום חג לאומי. בפועל, היא הפכה לטרגדיה מדממת.

ראש הממשלה, דוד בן-גוריון, הציב אולטימטום חד-משמעי ובלתי מתפשר: כל הנשק עובר מייד לידי צה"ל, שכן מהיום יש כאן צבא אחד וממשלה אחת. מפקד האצ"ל, מנחם בגין, סירב; הוא דרש שחלק מהנשק יגיע ישירות ללוחמים שלו בירושלים הנצורה.

הוויכוח האידיאולוגי והסמכותי הפך במהרה לאש חיה. האונייה הגיעה עד לחוף תל אביב, אל מול עיניהם של אלפי אזרחים המומים. בן-גוריון, שחשש ממרד, מאנרכיה ומפירוק המדינה מבפנים, קיבל את ההחלטה הקשה ביותר בחייו ופקד על צה"ל להפגיז את האונייה בתותחים.

פגז אחד פגע במטרה. האונייה החלה לבעור, וחומרי הנפץ הרבים שעל הסיפון איימו לפוצץ את קו החוף כולו. מתוך העשן הסמיך, תפס מנחם בגין את המיקרופון וצרח פקודה היסטורית אחת לאנשיו: לא להשיב אש! מלחמת אזרחים – לעולם לא.

הלוחמים קפצו למים, האונייה טבעה, ו-19 ישראלים קיפחו את חייהם באותו היום מאש כוחותינו. אלטלנה ירדה למצולות, ויחד איתה נקבר הרעיון של מליציות פרטיות ונולד צה"ל המאוחד – אך במקביל נפתח בחברה הישראלית פצע עמוק שממשיך לדמם עד עצם היום הזה.

רץ ברשת: טכנולוגיה, מלחמה וטבע בעולם