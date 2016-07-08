פרטים על המוסד החדש שמעורר את זעמם של הקיצונים | הרב שמצליח להשכין שלום בית בין בני זוג עם דעות קיצוניות מסביר מה צריך לעשות עם מלחמת האחים | מה עדיף, בן קיצוני או בן חילוני | הרבנים שיודעים חשבונות שמים ויכולים להסביר כל אסון ואירוע | החשיפה האוקראינית שתעזור לחסל את חיזבללה (דבר ראשון)
הטימטום הנוראי הזה של אנשים טיפשים שמתראיינים לתקשורת ללא שיודעים לענות ולדבר ומוציאים סרה על הציבור כולו, מדאיג אותי לא פחות ממעשיה של התקשורת. האמינו לי, כל טיפש כזה שמדבר בלהט טיפשותו ובקיצוניות הבלית כזו, הוא פשוט "רודף * הרב אבא טורצקי כותב ל'כיכר השבת'
מלחמה נגד כת השאלים: באחרונה הוקם ועד מיוחד שמבטיח להלחם בתופעה ולפרסם את שמותיהן של חברות הכת. המודעות זועקות: "הצילו! הצילו! ירושלים ובית שמש זועקות, על כת חדשה של נשים אכזריות המאמללות והורסות שלום בית". במקביל, הושק קו מיוחד למסירת מידע מפליל (חרדים)
"רבותינו בעבר ובהווה סירבו לקרוא למחנה הנאמן לה´ לשלוח את בניו לצבא הציוני הכופר. מי שישתף פעולה עמם, יפול יחד איתם. הפלסטינים, לעומת זאת, אינם בוטחים בעצמם ובכוחם הם, שכן יודעים הם שמבחינה מספרית וצבאית, הישראלים עולים עליהם לאין שיעור". הגולש Novartza במאמר סוער