פרטים על המוסד החדש שמעורר את זעמם של הקיצונים | הרב שמצליח להשכין שלום בית בין בני זוג עם דעות קיצוניות מסביר מה צריך לעשות עם מלחמת האחים | מה עדיף, בן קיצוני או בן חילוני | הרבנים שיודעים חשבונות שמים ויכולים להסביר כל אסון ואירוע | החשיפה האוקראינית שתעזור לחסל את חיזבללה (דבר ראשון)
הקורס בסוציולוגיה ביקורתית גרם לעמית להתקרב לדת אך אריק - הרגיש נבגד • איך יתכן לחיות יחד - עם פערים מהותיים שכאלו? • ראיון נוקב עם הרב שעומד מאחורי הארגון שפועל למצוא את הנתיב היהודי, ההלכתי, ההשקפתי והפרקטי בין בני הזוג • מתי זה בלתי אפשרי ומה אומרים לאישה שבעלה ירד מהדרך? (מגזין פסח)
נתנאל הירושלמי חי בזוגיות מאושרת עם רעייתו למרות הפערים ביניהם, אך חיים ממודיעין עילית התגרש ואומר שבעיניו אין אפשרות לחיות יחד • זהו סיפורם של רבים שעשוי שינוי וקיבלו כלים להתמודד ולשמור על הבית • על אתגרי ההשקפה וההלכה ואיך אפשר לבנות אמון מחדש? (זוגיות)