קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ואלה המשפטים: כיצד התיר מרן זצ"ל ממזרים, בגלל עורך דין שתובע בערכאות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מה ההדגשה: "כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן"? מתי הולכים לפי הרוב? וגם, האם מותר ללכת לערכאות או עדיף לוותר? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת משפטים • צפו (יהדות)
פרשת השבוע היא הבסיס לחמלה היהודית המבוססת על "רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים". התורה ומשפטיה גם יודעת להעניש, אבל במקום בו יש תיקון – התורה תעדיף תמיד את התיקון // עו"ד ישראל ענדען עושה סדר בין
המשפט היהודי למשפט בערכאות (משפט)
העצור החרדי שנחשד בהשתתפות בהפגנות אלימות ובתקיפת חיילים, התפרץ לעבר השופטת החרדית חוי טוקר והטיח בה כי היא "לא חרדית" מאחר והיא עובדת בערכאות. הנוכחים פרצו בצחוק - ובהמשך הוא שוחרר בערבות (חדשות, חרדים)
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: האיסור החמור להתדיין בבית משפט (יהדות)
בשנת 2014 תבעה האישה מזונות בבית המשפט למשפחה והצדדים הגיעו להסכם. כשנה לאחר מכן היא הגישה תביעת מזונות על סך 9,000 שקל לבית הדין הרבני. הבעל התנגד וטען כי הסמכות לדון היא של בית המשפט למשפחה אך טענתו נדחתה בבית הדין (משפט)
שמואל-חיים פפנהיים, דוברה הלא-רישמי של "העדה החרדית", יוצא לקרב נגד קמב"ץ "העדה" יואליש קרויס שהגיש עתירה לבג"ץ בניסיון לעצור את החפירות ביפו. "נתבקשתי להודיע באופן רשמי מטעם ´העדה החרדית´, אין ולא הייתה שום היתר לפנות לבג"צ", הוא אומר הערב בראיון ל"כיכר השבת" (חרדים)