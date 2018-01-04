חרם הצרכנים המתהווה בימים האחרונים נגד ענקיות השתיה הישראליות הנשלטות בידי בעלי השליטה בערוץ 12, תופס תאוצה מסחררת בשל הזעם ברחוב החרדי על ההסתה הפרועה בתקשורת הישראלית נגד המגזר ובחורי הישיבות • כל הפרטים (חדשות חרדים)
ימי העיון המקצועיים של בית הספר לעיצוב 'פרוג' קנו כבר את שמם כימי עיון מובילים בתחומי העיצוב. ימי העיון הפכו זה מכבר לסיפור הצלחה. הזדמנות לתלמידות בהווה ובעבר, וגם אנשי מקצוע בתחום, המנצלים את ימי העיון, להיחשף למגמות חדשות בתחומי הלימוד (לימודים, שיווקי)
איך מעצבים ארון קודש? איך מתאימים את שפת העיצוב של בית הכנסת, לטעמם של המתפללים? באלו חומרים ניתן לעשות שימוש בבניית ריהוט ולבית הכנסת? כל השאלות הללו, הם מוטיבים אותם לומדים תלמידי הקורס הייחודי מסוגו בארץ-עיצוב פנים לבתי כנסת, של בית הספר לעיצוב 'פרוג' (עיצוב, שיווקי)
איך הגיעה מורה לאנגלית חרדית מבני ברק, לכתיבת תסריט לסרט ב-YES דוקו? התשובה מתחילה במכללת 'פרוג'. הכירו את שושי אלטמן, חרדית מבני ברק, אמא מצטיינת לשלושה מתוקים, שהחליטה יום אחד ללמוד בימוי וצילום סרטים. אלטמן לא ויתרה על המסגרת הדתית, והחליטה ללמוד במכללת 'פרוג' במסלול קורס יצירת סרטים (תרבות, שיווקי)
הצצה קטנה לכנס פרוג שנערך השבוע בבניני האומה בהשתתפות כ-5,000 יוצרים ומעצבים חרדים, מגלה כוח חרדי נשי עולה בזירת העסקים העצמאיים. טובי דיקמן, מנהלת 'פרוג' שיזמה את הכנס: "פגשנו אלפי נשים פורצות דרך המנהלות משפחה לתפארת, ולצד זה מתחזקות עסק פרטי מצליח ומשגשג" (כלכלה, שיווקי)
כל המי ומי בתעשיית העיצוב הפרסום והדיגיטל במגזר החרדי, היו השבוע בכנס הענק והיוקרתי של "פרוג" במרכז הקונגרסים בבנייני האומה, בו השתתפו כ-5,000 יוצרים מעצבים, אמנים ויוצרים, אנשי המקצוע על הסקאלה הרחבה של עולם היצירה, העיצוב, הפרסום והשיווק במגזר החרדי (פרסום, שיווקי)
הכנס הענק נועד להעניק כלים מקצועיים מותאמים באופן מלא לאורח החיים של היוצרים והמעצבים החרדים. ב"פרוג" מדווחים על התעניינות שיא מצד יוצרים מעצבים ואומנים במגזר החרדי המבקשים לקחת חלק בכנס המקצועי שמטרתו לקדם את הפן המקצועי שלהם (בארץ, שיווקי)
אמנים ויוצרים חרדיים מכל התחומים, צלמים, ציירים, פרסומאים, מעצבים גרפיים ומעצבי פנים, הולכים להתכנס במקום אחד יחד עם כל המנהלים ואישי הציבור. האירוע שמופק ע"י בית "פרוג" יתקיים בבנייני האומה בירושלים ביום שני הקרוב (בארץ, שיווקי)
חודשים רבים עמלים בבית "פרוג" על הפקת כנס ענק וייחודי שייערך בחודש הבא בבנייני האומה בירושלים. הכנס מיועד לכלל היוצרים - גברים ונשים בהפרדה מכל הארץ. בכנס תתקיים תחרות מיוחדת עם פרסים יקרי ערך (צרכנות, שיווקי)
לא כל יום יוצא לחברי קורס לימודים להשכים קום ולצאת באמצע לילה לשיעור מקצועי באזור ים המלח. אבל למי שהחל ללמוד בשנה שעברה בקורס הצילום של בית 'פרוג' בסניף ירושלים, החוויה המדהימה והלא שגרתית הזו, נוספה לצד שאר חווית הלמידה המקצועית בקורס (לימודים, שיווקי)
הרב מרדכי בלוי מ´משמרת הקודש´ אומר בראיון בלעדי ל´כיכר השבת´: "בקרוב יצטרכו להחזיר את ההודעות הכתובות בפלאפונים". והוא מספק נימוק מפתיע: "אין ברירה. צריכים את זה. גם את זה אפשר לעשות בלי לפגוע בהלכה". והוא מדבר גם על אירוע היוצרים החרדים (חרדים)