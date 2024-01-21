החברה המודרנית קידשה את העיסוק המתמיד והפכה את המנוחה לסוג של חטא | מהו הניתוח הפסיכולוגי של האנשים שלא מסוגלים לשבת דקה בלי לעשות כלום, ומדוע "בטלה מכוונת" היא למעשה הדלק הכי טוב ליצירתיות, למחשבה חופשית ולבריאות המוח שלנו? | שבו בנחת ותקראו (פסיכולוגיה)
הכירו את סרבני האחריות, זן ייחודי של אנשים שהפכו את הדחיינות לצורת אמנות. המנטרה שלהם?- "למה לעשות היום מה שאפשר לעשות מחר, או מחרתיים, או אולי לעולם לא?" בעולם הגחמני שלהם, מועדים הם הצעות בלבד, ופרודוקטיביות היא מושג זר. • כך תלמדו להתמודד עם הדחף לדחות משימות (אימון אישי).