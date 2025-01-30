בשיא הדרמה של עשר המכות, רגע לפני שמיליוני אנשים יוצאים למדבר, התורה עוצרת הכל כדי ללמד אותנו שיעור בלוח הזמנים, "החודש הזה לכם" | למה דווקא קידוש החודש הוא המפתח לחופש אמיתי, ואיך זה קשור להרגלים שתוקעים אותנו ביום-יום?
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת בא (יהדות)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת בא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ - "הולכים לבנות כאן", "הולכים להיכנס לעזה", הביטוי "הולכים" אפילו שלא מדובר בהליכה עם הרגליים, מקורו בפרשת השבוע. היכן? וגם, מדוע כדאי להתחתן בגיל צעיר? | צפו בשיעור
פרשת השבוע,
בא,
בני ישראל מקבלים ע"ע
מצוות רבות,
אחת מיוחדת היא מצוות
פדיון-הבן שבסעודתה נקשרה סגולה נודעת |
מה המקור שאכילת חלה
מפדיון הבן נחשבת כאילו התענה פ"ד
תעניות?
ומדוע דווקא מספר 84?
| האם מקורה בהררי קודש
או שמא שיחה שנפוצה בפי הבריות?
(יהדות,
ופרשת השבוע)
פרשתנו פרשת בא – נאמר למשה
ואהרן מצוות החודש "החודש
הזה לכם ראש חודשים"
| האם יש איסור למנות
את החודשים למניין הגויים?
| "הלא יבשו בית ישראל
על תמורה זו", – לשונו החריפה של מרן ‘החתם
סופר’ |
דעת מרן הרב עובדיה
זצ"ל
ורבי משה שטרנבוך שליט"א
בעניין |
"למניין שאנו מונים
פה"
(יהדות,
פרשת השבוע)
בפרשת השבוע,
בא,
הפרשה פותחת במכת ארבה,
אחת המכות שמכריעות את פרעה |
תופעת הארבה פוקדת
מקומות בעולם עד היום |
האם יש שנהגו לאכול את
מין הארבה?
ומה הוא אותו סימן
מפורסם שחקוק על חזהו של החגב?
(יהדות ואקטואליה)
השבוע במדברות בכיכר לפרשת בא: מרים כהן- הבימאית היזמית בשיחה על איך מציאות מדומה מתחברת לעוטף עזה וביחד מייצרים הסברה מצמררת חובקת עולם | נאוה ענתבי - שיר חדש | נחמה בריסקמן - סלט פלפלים מתקתק | פרשת השבוע ועוד • בהגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
היהדות היא תופעה נדירה שבנדירות: אמונה המתבססת על הצגת שאלות, ובכלל זה שאלות עמוקות וקשות הנראות כמערערות את יסודות האמונה | צוללים לפרשת השבוע עם הלורד ורבה הראשי של בריטניה לשעבר הרב יונתן זקס זצ"ל (פרשת שבוע)