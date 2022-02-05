ענקית התקשורת סלקום תבעה אישה עם מוגבלות שכלית בגין חוב של 26,300 ש"ח על ציוד יקר שלא רכשה. התביעה נמחקה לאחר שהתברר כי פרטיה האישיים נוצלו לרכישות ללא ידיעתה – סלקום אולצה לסגור את תיק ההוצאה לפועל (חוק ומשפט)
כל חברי הכנסת החרדים צריכים לאמץ את קו הפעולה של ליצמן, ולהחיל אותו על כל תחומי העשייה החברתית והכלכלית. אל תעלו יותר על דל שפתיכם את המילים "קיצבאות" ו"תקציבים", אמרו מעתה "רפורמות מבניות", "הוזלת יוקר המחיה" ו"שוק חופשי" (טור, חרדים)
החרם נגד חברת הענק הולך וצובר תאוצה: יותר מעשרת אלפים גולשים הביעו תמיכה בחרם, בגלל פערי מחירים בין ישראל לחו"ל. משטראוס נמסר בתגובה כי "בעקבות המחאה, חברת שטראוס ביצעה הוזלות קבועות של כ-10% בממוצע בלמעלה מ-50 מוצרים מרכזיים, כולל מוצרי חלב, שוקולד פרה, קפה טורקי, חומוס אחלה ועוד"
הישראלים משלמים יותר: חטיפים של חברת "שטראוס" נמכרים בארה"ב במחיר נמוך בהרבה בהשוואה לישראל ■ בגלל איום לחרם, מניית החברה צונחת. משטראוס נמסר בתגובה כי "בעקבות המחאה, חברת שטראוס ביצעה הוזלות קבועות של כ-10% בממוצע בלמעלה מ-50 מוצרים מרכזיים, כולל מוצרי חלב, שוקולד פרה, קפה טורקי, חומוס אחלה ועוד"
לקראת פרסומן מחר של מסקנות ועדת טרכטנברג, החלו כבר הערב ההפגנות הדורשות "צדק חברתי". מול ביתו של השר אטיאס התחוללה מהומה, כשפעילים משכונת התקווה ושכונת ג'סי כהן מחולון, סירבו להישמע להוראות השוטרים, שלושה נעצרו. צפו בתמונות (בארץ)