ניצול אכזרי: סלקום תבעה 26 אלף מאישה עם תסמונת דאון

פסק דין חריג בבית המשפט ( צילום: AI )

פסק דין חריג ניתן השבוע בבית משפט השלום בתל אביב, כאשר השופט דן סעדון הורה על מחיקת תביעה של חברת סלקום נגד אישה עם תסמונת דאון. החברה ניסתה לגבות ממנה חוב של כ-26,300 שקלים בגין רכישת מכשירי אייפון וציוד סלולרי יקר ערך – רכישה שלא ביצעה ולא הבינה את משמעותה.

על פי הפרטים שנחשפו בדיונים, המכשירים נרכשו תוך שימוש בפרטיה האישיים ובתעודת הזהות של האישה, מבלי שחתמה על העסקה ומבלי שהייתה מסוגלת להבין את משמעותה המשפטית. כך הפכה אישה עם מוגבלות משמעותית, שאינה כשירה לניהול התקשרויות מסוג זה, לחייבת בתיק הוצאה לפועל.

מטבעות ( צילום: נתי שוחט פלאש 90 )