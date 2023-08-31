במעשייה מסופר על שבעה קבצנים (=בעטלרס), שכל אחד מהם מלמד את בן המלך איך להתמודד עם אויב השמחה – העצבות, ע"י תיקון אחד מאיברי הגוף, ולהגיע לחיים יותר מושלמים - ויותר שמחים | פרשת השבוע על פי רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
יהודי שהסתובב על הפתחים וגייס כספי צדקה הגיע אל ביתו של האדמו"ר מבאבוב 45, אותו לא זיהה | כעבור תקופה, כאשר ראה תיעוד של אירוע בחסידות והבין מי היה המארח שלו - סיפר את הסיפור המדהים לחסידים - והוא הפך לשיחת היום בקרב התושבים החרדים של בורו פארק (חסידים)
האנשים שעברו ברחוב באותו יום הזדעזעו לראות הומלס מסכן שוכב על משטח עץ עם גלגלים בשל העובדה המצערת שאין לו רגליים. סביר להניח שרבים פתחו את ארנקם כדי לעזור לאומלל. אך איש קר רוח וחכם למדי, חשד באמינות הקבצן והחליט לבדוק את העניין. מה שהוא חשף עורר את זעמם של העוברים ושבים * צפו בסרטון (ויראלי)
בהלה במקווה: אברך שהגיע לפנות בוקר לטבול במקווה סדיגורה הבחין בגבר שמוטל על הקרקע. אנשי מד"א הגיעו למקום וקבעו מוות. בנצי אורינג, מפקד זק"א ירושלים ומי שטיפל בגופה סיפר ל"כיכר השבת": "לפנות בוקר קיבלנו קריאה על אדם מחוסר הכרה בבית המדרש סדיגורה. היה ניסיון לבצע החייאה אך רופא שהגיע למקום נאלץ לקבוע מוות