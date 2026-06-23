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תופעה מתפשטת

"עזרו לי להטעין את עצמי": מקבץ נדבות יוצא דופן הפך ויראלי בסין | צפו

רובוט דמוי אדם נצפה כורע ומבקש תרומות לחשבון החשמל שלו ברחובות סין | התופעה המוזרה מתפשטת למספר ערים במדינה

"אנא עזרו לי להטענה": התופעה המוזרה בסין
"אנא עזרו לי להטענה": התופעה המוזרה בסין| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

סרטון שצולם במחוז סצ'ואן שבסין והפך לוויראלי ברשתות החברתיות מציג רובוט דמוי אדם כורע על ברך אחת ומבקש מעוברים ושבים תרומות כדי לשלם עבור החשמל שלו.

לצד הרובוט הוצבו קערת תרומות וקוד QR לתשלומים דיגיטליים, בעוד שלט LED ורמקול השמיעו שוב ושוב את ההודעות: "אין לי כסף להטענה", ו"אנא עזרו לי לשלם את חשבון החשמל".

לפי הדיווחים, מדובר ברובוט מדגם "יוניטרי G1" של חברת הרובוטיקה הסינית "יוניטרי". הסרטון עורר תגובות רבות ברשת, כאשר חלק מהגולשים התלוצצו כי "אפילו הקבצנים מוחלפים בידי רובוטים" וכי "השתלטות הבינה המלאכותית נדחתה לעת עתה". אחרים תהו אם מדובר בתעלול שיווקי, במיצג אמנותי או בדרך יוצאת דופן לגיוס כסף.

לפי אתר HK01, מקרים דומים של "רובוטים קבצנים" תועדו גם בערים , צ'נגדו ופוג'ואו.

סיןתיעודסרטון ויראלירובוטקבצן
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