איך נשמע החיבור המפתיע בין הראפר שכתב את הלהיט "תמיד אוהב אותי" לזמר שריגש מדינה שלמה עם "ככה השם רצה"? על מה מדבר הסינגל החדש והמשותף שלהם, ואיזה מסר של תקווה מסתתר מאחורי "מתוך הדמעות הוא קורא לך"? כל התשובות בפנים. צפו והאזינו לביצוע המרגש (קליפים וסינגלים)
והיום בתוכנית: הצצה נדירה אל עולם הישיבות של הציבור הדתי לאומי | אמני הראפ עם טקסטים קצביים באולפן | למה המשטרה החזירה פסל הפוך? | המסר החשוב של השחקן והליצן הרפואי | הדיווח הערבי שגרם לנו לרקוד | מה רוצים בחסידות גור ומי צודק במאבק הפוליטי על הגיוס? | וגם, מסר מאביו של החייל החטוף - היחיד שלא התקבל ממנו אות חיים | צפו (דבר ראשון)
שלמה רג'ה, ראפר ומפיק מוסיקאלי משחרר סינגל חדש ומאוד מיוחד באווירת חורף אותו הוא מבצע לבד וגם הפיק אותו בעצמו. הסינגל 'עוד כוס קפה במז'יבוז' נוצר בעקבות מסע בין שבוע במקומות הקדושים באוקראינה (סינגלים)